Barselona se pojačala pred Zvezdu: Stigao plej iz NBA lige
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 14:12
Kilijan Hejs zvanično novi košarkaš katalonskog velikana
Morali su u Barseloni da reaguju posle silnih povreda, posebno na bekovskim pozicijama. Kevin Panter biće van parketa šest nedelja, Umodža Gibson pauziraće dvadesetak dana, pa je bilo brzinski potrebno pojačanje ekipi Aleksandera Sekulića, kako bi se popunile rupe. Američki mediji najavljivali su da će Kilijan Hejs pojačati katalonskog velikana i sada je i zvanično – francuski plejmejker potpisao je za Barselonu.
Dobra vest za slovenačkog stručnjaka je ujedno činjenica da može da igra i na poziciji dvojke, tako da su narodski rečeno ubijene dve muve jednim udarcem. Prošao je lekarske preglede i potpisao ugovor, odradiće trening sa ekipom, samo ostaje pitanje da li će biti u protokolu za meč sa Crvenom zvezdom u 13. kolu Evrolige, koji je na programu u petak (20.30).
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Francuski košarkaš bio je velika nada tamošnje košarke, posebno kada je karijeru počeo u Šoleu i kasnije blistao u nemačkom Ulmu, tokom sezone 2019/20 u Evrokupu. Zato su ga Detroit Pistonsi 2020. godine izabrali visoko, kao sedmog pika na NBA draftu, mada nije se toliko proslavio u gradu motora. Detroit je bio baš loš, konstantno su bili u rekonstrukciji tima, a nije mu se ni posrećilo sa saigračima jer su Pistonsi već sledeće godine sa prvog pika draftovali Kejda Kaningema kao startnog plejmejkera i glavnog igrača franšize.
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U Detroitu je proveo četiri sezone i odigrao ukupno 210 utakmica. Najbolje brojke ostvario je u sezoni 2022/23, kada je nastupio na 76 mečeva i prosečno provodio 28,3 minuta na parketu. Beležio je 10,3 poena, 2,9 skokova i 6,2 asistencije po utakmici. Najbolju individualnu partiju pružio je 7. aprila 2023. godine protiv Indijana Pejsersa, kada je postigao 28 poena. Otkaz u Detroitu dobio je početkom 2024. godine, pa je u septembru potpisao ugovor sa Bruklin Netsima. Ipak, pre početka NBA sezone klub ga je poslao u svoj razvojni tim, Long Ajlend Netse, koji se takmiče u Razvojnoj ligi. Tokom boravka u razvojnom timu odigrao je 15 utakmica, uz prosek od 13,1 poena, 5,3 skoka i 7,1 asistenciju.
U februaru je dobio priliku da se vrati na NBA parkete, pošto je potpisao desetodnevni ugovor sa ekipom koju je predvodio Đordi Fernandez. Na šest odigranih utakmica prosečno je postizao devet poena, uz tri skoka i 5,1 asistenciju. Naredna stanica bili su Klivlend Kavalirsi, ali je i tamo ponovljen sličan scenario. Poslat je u razvojni tim, Klivlend Čardž, za koji je odigrao devet utakmica i beležio impresivnih 24,6 poena i 7,7 asistencija u proseku.
Ove godine je u februaru potpisao za Sakramento Kingse, za koje je odigrao ukupno 23 utakmice. Poslednji put je nastupio 12. aprila, protiv Portland Trejlblejzersa. Od tada nije imao tim, sedam meseci je pokušavao da se vrati u NBA ligu, ali je odatle na kraju došao u Evropu. Na Stari kontinent vratio se posle šest godina i sada će imati bitnu ulogu u Barseloni.
Zanimljivo, iako je i dalje mlad igrač - ima 25 godina - ima ujedno i najveće iskustvo igranja u NBA ligi u čitavom timu Barselone. Kada se sve sabere, odigrao je 239 mečeva u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.