Morali su u Barseloni da reaguju posle silnih povreda, posebno na bekovskim pozicijama. Kevin Panter biće van parketa šest nedelja, Umodža Gibson pauziraće dvadesetak dana, pa je bilo brzinski potrebno pojačanje ekipi Aleksandera Sekulića, kako bi se popunile rupe. Američki mediji najavljivali su da će Kilijan Hejs pojačati katalonskog velikana i sada je i zvanično – francuski plejmejker potpisao je za Barselonu.

Dobra vest za slovenačkog stručnjaka je ujedno činjenica da može da igra i na poziciji dvojke, tako da su narodski rečeno ubijene dve muve jednim udarcem. Prošao je lekarske preglede i potpisao ugovor, odradiće trening sa ekipom, samo ostaje pitanje da li će biti u protokolu za meč sa Crvenom zvezdom u 13. kolu Evrolige, koji je na programu u petak (20.30).