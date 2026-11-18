Delovalo je da bi Nju Orleans Pelikansi i Finiks Sansi mogli da imaju najlakši mogući dogovor oko potencijalnog trejda. Pelikani nisu dobro prošli kada su dali dva igrača i dva pika prve runde Atlanta Hoksima za Dežontea Marija, koji očigledno pre svega širi negativnost u franšizi iz grada džeza, pa onda i igrački ništa ne doprinosi jer pruža baš slabe partije.

Negodovao je što su Pelikansi draftovali plejmejkera Džeremaju Firsa, kako mu ne bi mladi košarkaš uzimao minute, žalio se što je tim slab, pričao svašta u javnosti po podkastima i kada je dogorelo, odlučio je da zatraži trejd. Logično je bilo da ode u Finiks Sanse, međutim kako stvari sada stoje, od toga neće biti ništa.