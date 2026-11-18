Neće biti najlakšeg mogućeg trejda u NBA ligi
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 13:25
Finiks Sansa ne žele da puste Džejlena Grina za plejmejkera
Delovalo je da bi Nju Orleans Pelikansi i Finiks Sansi mogli da imaju najlakši mogući dogovor oko potencijalnog trejda. Pelikani nisu dobro prošli kada su dali dva igrača i dva pika prve runde Atlanta Hoksima za Dežontea Marija, koji očigledno pre svega širi negativnost u franšizi iz grada džeza, pa onda i igrački ništa ne doprinosi jer pruža baš slabe partije.
Negodovao je što su Pelikansi draftovali plejmejkera Džeremaju Firsa, kako mu ne bi mladi košarkaš uzimao minute, žalio se što je tim slab, pričao svašta u javnosti po podkastima i kada je dogorelo, odlučio je da zatraži trejd. Logično je bilo da ode u Finiks Sanse, međutim kako stvari sada stoje, od toga neće biti ništa.
Izabrane vesti
Prvo i prvo, prema informacijama koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, Dežontea Marija jednostavno niko neće. Baš zbog slabijih partija, problema sa povredama i zbog činjenice da nije baš poželjan za svlačionicu i timsku hemiju, nekadašnji Ol star nema nikakvu tržišnu vrednost trenutno. Problem je što ima preko 30.000.000 dolara platu za ovu sezonu i još toliko na konto igračke opcije za sledeću, što znači da niko neće da uzme njegov ugovor jer nije vredan toga.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Jedino kako bi neko preuzeo ogroman ugovor za ovu u narednu sezonu, bilo bi u slučaju da Nju Orleans Pelikansi pošalju i jednog pika prve runde zajedno sa plejmejkerom. Toliko ga trenutno niko ne ceni u NBA ligi, a teško da su Pelikani u situaciji da daju još jednog pika prve runde, samo da bi se otarasili čoveka za kog su dali dva pika druge runde. Nisu ni oni toliko skrenuli sa puta, tako da će morati da sačekaju da se neko pojavi i da ga daju za bilo šta.
Najlogičnije je bilo da ode u Finiks Sanse, kojima je očajnički potreban plejmejker jer tu ulogu igra Devin Buker, koji jednostavno nije organizator igre. Troše godine i sezone jednog od najboljih igrača u istoriji franšize kako bi igrao ulogu za koju nije ili ga ona limitira da radi ono što najbolje zna, pa je bilo očekivano nekako da trejduju Džejlena Grina za Dežontea Marija. Delovalo je kao lak trejd, međutim od toga nema ništa.
Kako prenosi NBA insajder Džejk Fišer, ne žele da trejduju Džejlena Grina po cenu plejmejkera, kog očigledno više ni ne traže, prema rečima pomenutog novinara. Krenuli su sa ovom ekipom koju imaju i hoće da vide kako će se sezona razvijati, pa tek tamo u januaru ili februaru da pogledaju koje su im dalje opcije.
Grin ove sezone u proseku beleži 11,9 poena, 3,4 skoka i 2,9 asistencija, a svih 13 utakmica započeo je u startnoj petorci.