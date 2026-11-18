Meli je van stroja još od prošle sedmice. Nakon prvih lekarskih pregleda obavljenih u turskoj prestonici, reprezentativac Italije otputovao je u domovinu na dodatne konsultacije i testiranja, gde je definitivno potvrđeno da je hirurška intervencija neophodna. U dosadašnjih 10 nastupa u tekućoj sezoni Evrolige, iskusni Italijan je prosečno beležio 4,8 poena i 4,4 skoka, uz odličnih 42,9 odsto realizacije u šutu za tri poena.

Sa druge strane, Brekston Ki je peh doživeo tokom treće četvrtine nedeljnog prvenstvenog derbija protiv gradskog rivala Anadolu Efesa. Košarkaš rođen u Šarlotu odmah je prebačen u bolnicu, gde je rendgenskim snimkom utvrđen otvoreni prelom prsta, zbog čega je hitno operisan. Ki je u dosadašnjem delu sezone na 11 odigranih utakmica imao veoma zapažen svestrani učinak od 7,8 poena, 4,7 asistencija, 1,2 ukradene lopte i 0,5 blokada po meču.

Ove loše medicinske vesti u velikoj meri su pokvarile raspoloženje u taboru istanbulskog giganta nakon velikog preokreta i trijumfa nad Efesom, u kojem je ekipa uspela da nadoknadi zaostatak od 16 poena iz prvog poluvremena i popravi učinak u turskom šampionatu na 6–2.

Pred sastavom koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus sada je izuzetno zahtevan period sa skraćenom rotacijom. Aktuelni šampion Turske trenutno zauzima sam vrh evroligaške tabele sa skorom 8–4, na samo pobedu zaostatka za liderom, a već u četvrtak ga očekuje teško gostovanje ekipi Olimpije iz Milana u dvorani „Unipol Forum”.