Mesi je saznao da je lično Čiki Tapija dao dozvolu argentinskoj pivari i da je on od toga imao ličnu korist, posle čega mu je poslao pravno upozorenje.

Kap koja je prelila čašu je bila reklama za pivo. Mesi ima ekskluzivni ugovor sa američkim brendom piva Mikelob, čije je zaštitno lice u reklamama. Međutim, argentinska kompanija koja je sponzorisala FS Argentine iskoristila je njegov lik u kampanji vezanoj za nacionalni tim čiji on više nije član. Amerikanci su odmah od Mesija tražili objašnjenje.

I nije prvi put da Mesi ima probleme zbog poteza Tapije i FS Argentine. Još jedan sukob odnosi se na tužbu kompanije „VID Music Group” protiv FS Argentine i Lionela Mesija. Ova kompanija je angažovala reprezentaciju Argentine da odigra dve prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, a ugovor je sadržao klauzulu koja je propisivala da Mesi mora da odigra najmanje 30 minuta na svakoj utakmici. Mesi nije ni znao za to, niti ga je neko pitao. Klaudio Tapija je sve dogovorio.

Odnos između kapitena Argentine i rukovodstva Saveza je dodatno narušen zbog organizacije Mesijeve oproštajne utakmice za reprezentaciju, odigrane u oktobru protiv Benina. U organizaciji je bilo više propusta od strane firmi koje je angažovao Tapija. Loše ozvučenje i performans sa dronovima koji je na nebu projektovao sliku Mesija kako šutira loptu desnom nogom su posebno boli oči i uši.

Najveća zvezda svetskog fudbala se oprostila na sramotan način, a Tapija nije ni smeo da se pojavi zbog skandiranja navijača protiv njega. Nakon utakmice, Mesi se sastao sa Stefanom Di Karlom, predsednikom River Plejta. Tamo je dobio počasnu člansku kartu i poklonio dres sa poslednje utakmice za reprezentaciju kako bi bio izložen u klupskom muzeju.

Mesijevo distanciranje dolazi usred afera o upravljanju međunarodnim prihodima FS Argentine i poslovanju kompanija povezanih sa njenim čelnicima. Poslednja u nizu afera je transfer od 1.200.000 dolara od strane Saveza na račun kompanija koje se bave iznajmljivanjem luksuznih jahti na ekskluzivnim destinacijama kao što su Ibica i Monako.

Većina uplata potekla je od kompanije „TourProdEnter”, koju je FS Argentine angažovao za upravljanje svojim međunarodnim prihodima. Među otkrivenim transakcijama nalaze se dva transfera u ukupnom iznosu od 321.693 američka dolara ka kompaniji koja se povezuje sa iznajmljivanjem jahte „Vajldkrest”, na kojoj je Tapija viđen kod obale Monaka u julu 2024. godine. Dokumentacija takođe beleži uplate drugim kompanijama na Ibici i Floridi, iako u nekim slučajevima nije bilo moguće utvrditi koja su plovila iznajmljena niti ko ih je koristio.