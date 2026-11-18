Dosta lešinarenja i punjenja džepova na Mesijevom imenu: Ide tužba
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 13:44
Korumpirani predsednik u sve većim problemima
Leo Mesi se od reprezentacije Argentine oprostio pre mesec dana protiv Benina… Takvo ponižavanje fudbalske ikone je imalo samo jednog krivca – Čikija Tapiju. Korumpiranog predsednika FS Argentine. Srećkovića koji je ničim zasluženo napunio džepove za vreme zlatnih godina argentinske reprezentacije i maksimalno eksploatisao Mesijevo ime.
Sada Mesi više nije tu, a Tapija je hteo da nastavi sa lešinarenjem. Neće moći. Leo je rešio da preduzme zakonske korake i da prekine ovu praksu od koje argentinski fudbal nije imao neke velike koristi, već samo ljudi koji ga vode. Zapretio je tužbama ako ne prekinu praksu nedozvoljenog korišćenja njegovog lika i dela u marketinške svrhe.
„Najveća zvezda argentinskog fudbala odlučila je da prekine sve lične i poslovne veze sa Klaudijom ’Čikijem’ Tapijom i blagajnikom FS Argentine Pablom Toviginom. Poslao je svoje advokate da sastave pravno upozorenje kojim se Savezu poručuje da prestane da koristi njegov lik za sklapanje poslova od kojih argentinski fudbal nema koristi”, otkrio je argentinski novinar Nikolas Vinjaski.
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Kap koja je prelila čašu je bila reklama za pivo. Mesi ima ekskluzivni ugovor sa američkim brendom piva Mikelob, čije je zaštitno lice u reklamama. Međutim, argentinska kompanija koja je sponzorisala FS Argentine iskoristila je njegov lik u kampanji vezanoj za nacionalni tim čiji on više nije član. Amerikanci su odmah od Mesija tražili objašnjenje.
Mesi je saznao da je lično Čiki Tapija dao dozvolu argentinskoj pivari i da je on od toga imao ličnu korist, posle čega mu je poslao pravno upozorenje.
I nije prvi put da Mesi ima probleme zbog poteza Tapije i FS Argentine. Još jedan sukob odnosi se na tužbu kompanije „VID Music Group” protiv FS Argentine i Lionela Mesija. Ova kompanija je angažovala reprezentaciju Argentine da odigra dve prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, a ugovor je sadržao klauzulu koja je propisivala da Mesi mora da odigra najmanje 30 minuta na svakoj utakmici. Mesi nije ni znao za to, niti ga je neko pitao. Klaudio Tapija je sve dogovorio.
Odnos između kapitena Argentine i rukovodstva Saveza je dodatno narušen zbog organizacije Mesijeve oproštajne utakmice za reprezentaciju, odigrane u oktobru protiv Benina. U organizaciji je bilo više propusta od strane firmi koje je angažovao Tapija. Loše ozvučenje i performans sa dronovima koji je na nebu projektovao sliku Mesija kako šutira loptu desnom nogom su posebno boli oči i uši.
Najveća zvezda svetskog fudbala se oprostila na sramotan način, a Tapija nije ni smeo da se pojavi zbog skandiranja navijača protiv njega. Nakon utakmice, Mesi se sastao sa Stefanom Di Karlom, predsednikom River Plejta. Tamo je dobio počasnu člansku kartu i poklonio dres sa poslednje utakmice za reprezentaciju kako bi bio izložen u klupskom muzeju.
Mesijevo distanciranje dolazi usred afera o upravljanju međunarodnim prihodima FS Argentine i poslovanju kompanija povezanih sa njenim čelnicima. Poslednja u nizu afera je transfer od 1.200.000 dolara od strane Saveza na račun kompanija koje se bave iznajmljivanjem luksuznih jahti na ekskluzivnim destinacijama kao što su Ibica i Monako.
Većina uplata potekla je od kompanije „TourProdEnter”, koju je FS Argentine angažovao za upravljanje svojim međunarodnim prihodima. Među otkrivenim transakcijama nalaze se dva transfera u ukupnom iznosu od 321.693 američka dolara ka kompaniji koja se povezuje sa iznajmljivanjem jahte „Vajldkrest”, na kojoj je Tapija viđen kod obale Monaka u julu 2024. godine. Dokumentacija takođe beleži uplate drugim kompanijama na Ibici i Floridi, iako u nekim slučajevima nije bilo moguće utvrditi koja su plovila iznajmljena niti ko ih je koristio.