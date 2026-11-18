Fifa i Uefa naložile: Raspisivanje opštih izbora u FSS do 25. januara ili Komitet za normalizaciju
Vreme čitanja: 1min | sre. 18.11.26. | 14:15
Moraće da se promeni i Statut Fudbalskog saveza Srbije
Izbori više puta odlagani, jer se čekao ishod onih važnijih, parlamentarnih, ali na Terazijama više nema izbora. Jer Fifa i Uefa naložile su Fudbalskom savezu Srbije da najkasnije do 25. januara raspišu opšte izbore.
To su ključne odluke odeljenja dve međunarodne organizacije nadležna za pravne poslove i dobro upravljanje od kojih je FSS zatražio pomoćpošto sam nije uspeo da sprovede izbore. Ove naredbe potpisali su generalni sekretar Fife Matijas Grafstrom i generalni sekretar Uefe Teodor Teodoridis.
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Pride, Fifa i Uefa će do 1. decembra ove godine dostaviti Savezu predlog izmene i dopune Statuta koji treba da se usvoje najkasnije do 18. januara 2027. Tim izmenama će se, između ostalog, jasno predvideti rešenje za slučajeve poput ovog, kada se izborni process ne može okončati, odnosno kada nema kandidatura za organe Saveza.
Nakon izmena Statuta, a najkasnije do 25. fanuara, Fudbalski savez Srbije moraće da raspiše opšte izbore na svim nivoima. Fifa i Uefa imaće svoj tim za monitoring, u poslednje vreme popularne posmatrače.
U slučaju da FSS ne ispuni sve što mu je naređeno, Fifa i Uefa će uvesti Komitet za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao Savezom do okončanja novog izbornog procesa.
Sve skupa, ovo znači da FSS verovatno neće dobiti novo rukovodstvo sve do proleća, jer opšti izbori umeju da potraju mesec do dva, čak i tri. Tek na kraju se biraju delegati Skupštine FSS koji biraju predsednika.