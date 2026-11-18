Pride, Fifa i Uefa će do 1. decembra ove godine dostaviti Savezu predlog izmene i dopune Statuta koji treba da se usvoje najkasnije do 18. januara 2027. Tim izmenama će se, između ostalog, jasno predvideti rešenje za slučajeve poput ovog, kada se izborni process ne može okončati, odnosno kada nema kandidatura za organe Saveza.

Nakon izmena Statuta, a najkasnije do 25. fanuara, Fudbalski savez Srbije moraće da raspiše opšte izbore na svim nivoima. Fifa i Uefa imaće svoj tim za monitoring, u poslednje vreme popularne posmatrače.

U slučaju da FSS ne ispuni sve što mu je naređeno, Fifa i Uefa će uvesti Komitet za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao Savezom do okončanja novog izbornog procesa.

Sve skupa, ovo znači da FSS verovatno neće dobiti novo rukovodstvo sve do proleća, jer opšti izbori umeju da potraju mesec do dva, čak i tri. Tek na kraju se biraju delegati Skupštine FSS koji biraju predsednika.