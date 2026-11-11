Nagrada za pobede nad Partizanom i niškim Radničkim: Trajkoviću dvogodišnji ugovor u Čukaričkom

Izdalo je strpljenje ljude na Banovom brdu, posle preskromne četiri pobede na 21 utakmici Čukarički je smenio Marka Jakšića. Presudio mu je remi sa Mačvom sredinom oktobra, a iako je bilo priče o mogućnosti da upražnjenu klupu popuni Ilija Stolica, to se nije dogodilo. Na nju je seo Mihajlo Trajković i na njoj će i ostati.

Prelomili su u Čukaričkom: Mihajlo Trajković više neće biti privremeno rešenje, već dugotrajno. Takav je barem plan u ovom trenutku, pošto je pred njega stavljen ugovor oročen na dve godine i na njega je stavio paraf.