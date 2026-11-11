Nagrada za pobede nad Partizanom i niškim Radničkim: Trajkoviću dvogodišnji ugovor u Čukaričkom
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 18:09
Više neće biti privremeno rešenje…
Izdalo je strpljenje ljude na Banovom brdu, posle preskromne četiri pobede na 21 utakmici Čukarički je smenio Marka Jakšića. Presudio mu je remi sa Mačvom sredinom oktobra, a iako je bilo priče o mogućnosti da upražnjenu klupu popuni Ilija Stolica, to se nije dogodilo. Na nju je seo Mihajlo Trajković i na njoj će i ostati.
Prelomili su u Čukaričkom: Mihajlo Trajković više neće biti privremeno rešenje, već dugotrajno. Takav je barem plan u ovom trenutku, pošto je pred njega stavljen ugovor oročen na dve godine i na njega je stavio paraf.
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Zadovoljni su u klubu sa Banovog brda onime što su videli u proteklom periodu. Ne da je uspeo da stabilizuje ekipu, nego je Mihajlo Trajković sa Čukaričkim zabeležio više nego dobre rezultate. Pobede sa njegovim potpisom su protiv Zemuna, Partizana i niškog Radničkog u Mozzart Bet Superligi, kao i remi sa IMT-om u srpskom šampionatu, te prolaz Loznice u Kupu Srbije.
Nagrada za Mihajla Trajkovića je stigla.
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Sagledali su sve okolnosti i procenili da je najbolje da ekipu povere čoveku pod kojim je minulih sedmica ostvarivala pobede i došla u poziciju da se bori za ulazak u plej-of Mozzart Bet Superlige.
U stručnom štabu Mihajla Trajkovića biće pomoćni trener Vladimir Krnjinac, trener golmana Oliver Kovačević, kondicioni treneri Luka Radovanović i Draško Obradović, dok će Tomislav Tmušić, trener omladinaca, biti uključen u rad prvog tima Brđana. I u narednim danima će Čukarički angažovati još jednog pomoćnog trenera.