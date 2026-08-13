Palmeiras je uklet: Promašene šanse, zvižduci sa tribina i primljen gol u 93. minutu

Ako je u Palmeirasu do sada bilo vruće, sad će da bude - vrelo. Nešto se dešava sa velikanom iz Sao Paula. Kao da ga je neko prokleo. Navijači su nezadovoljni radom trenera Abela Fereire, čoveka koji je njihovom klubu doneo dva trofeja u Kopa Libertadoresu, a posle večerašnje utakmice će biti još više ljutnje. Palmeiras je u 93. minutu ostao bez već viđene pobede i to sa igračem manje protiv Sero Portenja (1:1).

Naizgled bezazlena lopta koju je golman Karlos Migel morao da pokupi, a on je dozvolio da mu maltene prođe između ruke i tela i nekako završi u mreži. Time je popularni Alviverde prosuo sve što je napravio u prethodnom delu utakmice. Briljirao je golman gostiju Manuel Rofo sa šest odbrana od koji su neke bili ziceri, kao što je bio onaj Vitora Rokea u prvom poluvremenu.