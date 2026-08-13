Palmeiras je uklet: Promašene šanse, zvižduci sa tribina i primljen gol u 93. minutu
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 02:14
Sero Portenjo nosi veliki remi, biće paklenu u Asunsionu za nedelju dana - 1:1
Ako je u Palmeirasu do sada bilo vruće, sad će da bude - vrelo. Nešto se dešava sa velikanom iz Sao Paula. Kao da ga je neko prokleo. Navijači su nezadovoljni radom trenera Abela Fereire, čoveka koji je njihovom klubu doneo dva trofeja u Kopa Libertadoresu, a posle večerašnje utakmice će biti još više ljutnje. Palmeiras je u 93. minutu ostao bez već viđene pobede i to sa igračem manje protiv Sero Portenja (1:1).
Naizgled bezazlena lopta koju je golman Karlos Migel morao da pokupi, a on je dozvolio da mu maltene prođe između ruke i tela i nekako završi u mreži. Time je popularni Alviverde prosuo sve što je napravio u prethodnom delu utakmice. Briljirao je golman gostiju Manuel Rofo sa šest odbrana od koji su neke bili ziceri, kao što je bio onaj Vitora Rokea u prvom poluvremenu.
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Zaslužili su domaćini da postignu barem dva gola, ali su toliko promašivali da je kazna na kraju morala da stigne. Mogu da budu srećni što nisu izgubili jer je jedan gol Sero Portenja poništen zbog malog ofsajda, a samo minut kasnije, nekadašnji igrač Mančester Junajteda Andres Pereira dobio je crveni karton. Uprkos svemu tome, Palmeiras je napadao, stvarao šanse i konačno zatresao mrežu preko Hozea Lopeza u 82. minutu.
Trebalo je da to bude - to. Međutim, domaćin je stao, pokušao da sačuva prednost i usledio je hladan tuš. Džonatan Tores je centrirao, a Karlos Migel užasnom reakcijom maltene poklonio gol gostima, a navijači domaćih odmah su počeli da zvižde svojim igračima, kao još jedan pokazatelj da u Palmeirasu nešto nije u redu. Čeka nas paklen revanš za sedam dana u Asunsionu.
U drugom meču Platense je imao gol prednosti protiv čileanskog Kokimba, ali je ostao bez pobede u četvrtom minutu nadoknade (1:1).
KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (1/8 FINALA)
Utorak
Fluminense - Rivadavija 0:0
Sreda
Estudijantes - Universidad Katolika 1:1 (1:0)
/Burgos 4 - Zampedri 80/
Deportivo Tolima - Independijente del Valje (odloženo za 18.08)
Palmeiras - Sero Portenjo 1:1 (0:0)
/Lopez 82 - Karlos Migel 90+3ag/
Platense - Kokimbo Unido 1:1 (1:0)
/Himenez 35 - Vadala 90+4/
Četvrtak
02.30: (2,85) Kruzeiro (3,15) Flamengo (2,60)
23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)
Petak
02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)
*** kvote su podložne promenama