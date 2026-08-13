Marakana će biti vrelija od lave: Flamengo se izvukao iz kandži furije iz Ekvadora

Pre tog momenta, Arojo je bio centralna figura utakmice. Krilni napadač iz Gvajakila, iz zloglasnog kraja Isla Trinitaria na momente je bio nezaustavljiv i stvarao ogromne probleme Ajrtonu Lukasu. Nekoliko minuta posle vodećeg gola, mogao je da upiše asistenciju.

Ponovo je pobegao Lukasu, kao na tacni poslužio Veslija, ali je ovaj bio zamalo neprecizan. Nije ni čudo što je Kruzeiro rešio da ga vrati iz Evrope gde je Arojo igrao za Bešiktaš i za transfer izdvoji 8.000.000 evra. Još kako može da imse isplati.

Imao je Flamengo uprkos inspiraciji mladog Ekvadorca dovoljno šansi da dođe i do pobede. Mladi golman Otavio Kosta imao je fenomenalnu intervenciju kod šuta Ajrtona Lukasa, u finišu je zaustavio izuzetno opasan pokušaj Horhea Karaskala, imao je i Bruno Enrike dobar pokušaj, ali je lopta otišla preko gola.

Nije ovo bio klasičan meč u Južnoj Americi gde se timovi ušanče na svojoj polovini i gledaju da sačuvaju nulu ako je ikako moguće. Baš zbog toga bi revanš mogao da bude jednako zanimljiv i to na Marakani koja će biti vrelija od vulkana.

Četvrtak

Kruzeiro - Flamengo 1:1 (0:0)

/Arojo 53 - Paketa 67/

23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)

Petak

02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)

*** kvote su podložne promenama



