Marakana će biti vrelija od lave: Flamengo se izvukao iz kandži furije iz Ekvadora
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 04:27
Kruzeiro imao gol prednosti, ali je Lukas Paketa minut po ulasku u igru zatresao mrežu - 1:1
Moćan je Flamengo, mnogo moćan. Na tlu Južne Amerike ne postoji klub koji ima veće finansijske mogućnosti, mogu da dovedu koga požele. Definicija sile. A onda se pojavi jedan klinac koga nimalo nije briga zato. Znate onu - šta zna dete šta je 200 kila, e pa, nešto slično može da se kaže za momka po imenu Keni Arojo. Njega nije bilo briga što spram sebe ima silu iz Rio De Žaneira.
Štaviše, hrabro je izašao pred veliki Flamengo i odigrao bez zrna straha i za to je nagrađen lepim golom. Igran je 53. minut kad je momak iz Ekvadora primio loptu, uradio lažnjak, poslao Ajrtona Lukasa u reklame i fenomenalnim udarcem poslao loptu u dalji ugao. Činilo se tada da Kruzeiro ima sve što mu treba, ali onda se pojavio Lukas Paketa i samo minut pošto je kročio na teren uspeo da postigne gol za izjednačenje (1:1).
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Pre tog momenta, Arojo je bio centralna figura utakmice. Krilni napadač iz Gvajakila, iz zloglasnog kraja Isla Trinitaria na momente je bio nezaustavljiv i stvarao ogromne probleme Ajrtonu Lukasu. Nekoliko minuta posle vodećeg gola, mogao je da upiše asistenciju.
Ponovo je pobegao Lukasu, kao na tacni poslužio Veslija, ali je ovaj bio zamalo neprecizan. Nije ni čudo što je Kruzeiro rešio da ga vrati iz Evrope gde je Arojo igrao za Bešiktaš i za transfer izdvoji 8.000.000 evra. Još kako može da imse isplati.
Imao je Flamengo uprkos inspiraciji mladog Ekvadorca dovoljno šansi da dođe i do pobede. Mladi golman Otavio Kosta imao je fenomenalnu intervenciju kod šuta Ajrtona Lukasa, u finišu je zaustavio izuzetno opasan pokušaj Horhea Karaskala, imao je i Bruno Enrike dobar pokušaj, ali je lopta otišla preko gola.
Nije ovo bio klasičan meč u Južnoj Americi gde se timovi ušanče na svojoj polovini i gledaju da sačuvaju nulu ako je ikako moguće. Baš zbog toga bi revanš mogao da bude jednako zanimljiv i to na Marakani koja će biti vrelija od vulkana.
Četvrtak
Kruzeiro - Flamengo 1:1 (0:0)
/Arojo 53 - Paketa 67/
23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)
Petak
02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)
*** kvote su podložne promenama