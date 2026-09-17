Majkl Kerik: Ne osećam pritsak, boravak u ovom klubu vas očeliči

Uprkos tome što mu je ekipa upisala treći poraz u sezoni, mladi stručnjak odbacuje tvrdnje da se nalazi pod pritiskom.

„Naravno da možemo da preokrenemo situaciju, imamo zaista dobre igrače. Osećaj je loš jer iza sebe nemamo dobru nedelju ili dve, ali ne osećam pritisak. To me ne brine ni najmanje. Razumem šta se dešava napolju i kako svet funkcioniše, ali mene brine samo pobeđivanje i stvaranje dobre atmosfere kako bismo išli u pravom smeru”, rekao je Kerik posle meča.

Debi Šeja Lejsija u startnoj postavi i njegov vodeći gol ostali su u senci kasnijeg preokreta Brajtona i zvižduka sa tribina.

“Prava je šteta što je Šejov trenutak - izuzetan za njega, njegovu porodicu i akademiju - ostao u senci. Kada se strasti smire, to će mu značiti, ali u ovom trenutku deluje kao da se desilo pre mnogo vremena”.

Svestan težine trenutka pred prvenstveni meč sa Fulamom u nedelju, Kerik podseća na mentalitet koji je potreban na Old Trafordu.

„Boravak u ovom klubu vas očeliči tokom vremena. Pitanje je samo kako se nosite s tim. Morate pronaći način da izvučete najbolje iz sebe, uz duboku veru da možemo da pobeđujemo. Ispali smo iz kupa i atmosfera oko kluba deluje teža nego što sama utakmica nalaže. Iskren sam i priznajem da je takav osećaj, ali ne mora da ostane tako. Ako ponovo počnemo da pobeđujemo, sve će ići u drugom smeru”, dodao je Majkl Kerik.