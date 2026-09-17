Ništa od svebrazilskog polufinala, krivac je Memfis Depaj

Sastav koji predvodi Fernando Diniz imao je veći posed lopte i inicijativu u prvom poluvremenu, ali nije uspevao da pronađe pukotinu u organizovanoj odbrani gostiju, niti da ozbiljnije ugrozi Fernanda Musleru. Najbolju priliku za domaći tim propustio je Kariljo u 35. minutu kada je šutirao preko prečke, dok je Estudijantes odgovorio opasnim pokušajem Burgosa, ali je taj udarac završio pored gola.

Gosti iz La Plate su u nastavku zaigrali znatno angažovanije i preuzeli kontrolu nad utakmicom. Trenutak odluke dogodio se u 87. minutu, kada je Aleksis Kastro snažnim volejom, na centaršut Palasijosa, zatresao mrežu. Činilo se da Korintijans nema snage za odgovor, ali je sama završnica donela neverovatnu dramu.

U poslednjem napadu na meču, nakon reakcije iz VAR sobe i gledanja snimka zbog igranja rukom Pireza, dosuđen je jedanaesterac za Korintijans. Odgovornost je preuzeo Memfis Depaj, čovek koji je u prethodnoj rundi protiv Rosarija asistirao za prolaz svog tima. Ipak, holandski napadač je ovoga puta podlegao pod ogromnim pritiskom, pa je Estudijantes otišao među četiri najbolja tima Južne Amerike.

Estudijantes će u polufinalu najverovatnije na noge Flamengu, koji ima dva gola prednosti iz prvog meča protiv Independijente del Valjea. Drugi par čine Palmeiras i Fluminense.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2

/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/

Sreda

LDU Kito - Palmeiras 3:2 (1:1), penalima 3:4 - prvi meč 0:1

/Segovija 15, Estrada 89, 90+3 - Frijetas 10, Roke 73pen/

Četvrtak

Korintijans - Estudijantes 0:1 (0:0) – prvi meč 1:1

/Kastro 87/

Petak

02.30: (1,37) Flamengo (4,90) Independijente del Valje (8,50) – prvi meč 2:0

***Kvote su podložne promenama