Mesi je svemoguć! Gol glavom i asistencija za 49. trofej u karijeri
Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 04:46
Argentinac osvojio Kampeones kup sa Inter Majamijem
Biće dosta onda kada on kaže da je dosta! Legendarni Lionel Mesi je obeležio još jedno finale u svojoj karijeri, pošto je golom i asistencijom doneo pobedu svom Inter Majamiju u Kampeones kupu nad meksičkim Kruz Azulom – 2:0 (1:0). Fantastičnom Argentincu ovo je bio 49. trofej u profesionalnoj karijeri.
Mesi je bio izuzetno nadahnut tokom čitave utakmice, a gol u 24. minutu postigao je glavom, nakon centaršuta Luisa Suareza, nadskočivši daleko višeg čuvara od sebe. Bio je to jubilarni 100. pogodak argentinskog asa u dresu kluba iz Majamija. Argentinac je najbrže od svih igrača u istoriji MLS-a došao do te brojke. Usput je upisao i 55 asistencija. A večeras je asistirao iz kornera u 81. minutu, pogodivši Kazemira u „trepavicu“.
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Kampeones kup je okršaj između šampiona MLS lige i prvaka Meksika i uspostavljen je 2018. godine, a Inter Majami ga je osvojio prvi put. Kruz Azulu je ovo drugi poraz u borbi za trofej, nakon što je 2021. godine izgubio od Kolumbusa.
Mesiju je ovo peti trofej od dolaska u Inter Majami, nakon što je osvojio Liga kup 2023, MLS Saporters šild 2024, Šampionat Istočne konferencije i MLS kup 2025. godine. Naravno, Mesiju je pripala i nagrada za najboljeg igrača večerašnje utakmice.
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