Mesi je svemoguć! Gol glavom i asistencija za 49. trofej u karijeri

Biće dosta onda kada on kaže da je dosta! Legendarni Lionel Mesi je obeležio još jedno finale u svojoj karijeri, pošto je golom i asistencijom doneo pobedu svom Inter Majamiju u Kampeones kupu nad meksičkim Kruz Azulom – 2:0 (1:0). Fantastičnom Argentincu ovo je bio 49. trofej u profesionalnoj karijeri.

Mesi je bio izuzetno nadahnut tokom čitave utakmice, a gol u 24. minutu postigao je glavom, nakon centaršuta Luisa Suareza, nadskočivši daleko višeg čuvara od sebe. Bio je to jubilarni 100. pogodak argentinskog asa u dresu kluba iz Majamija. Argentinac je najbrže od svih igrača u istoriji MLS-a došao do te brojke. Usput je upisao i 55 asistencija. A večeras je asistirao iz kornera u 81. minutu, pogodivši Kazemira u „trepavicu“.