NAJAVA DANA (četvrtak, 23. jul): Voša dočekuje Kopljanike, a tu su i ostale tačke evropskih kvalifikacija

DIN. KIJEV – PAOK, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Azerbejdžanci su se pokazali kao tvrd orah, pošto su sa Klužom odigrali dve žilave utakmice bez golova, i na kraju otišli dalje preko penala. PAOK je ozbiljna ekipa, a mora se priznati da je na pripremama grčki sastav izgledao dobro, igrao efikasne mečeve, ali i da je na kraju poražen od Tventea sa 2:3. Očekuje se da na neutralnoj travi u Poljskoj, igra bude napeta.

HAMARBI – ANDERLEHT, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Hamarbi je drugi na tabeli, igra u punoj takmi;arskoj formi, pa mu trenutno stanje u domaćem šampionatu uliva punu snagu i moć da se suprostavi Anderlehtu na adekvatan način. Belgijanci su na pripremama delovali jako uigrano, o čemu svedoči i rezultat meča sa AZ Alkarom koga su dobili sa 0:1.

BEŠIKTAŠ – MIDTJILAND, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Navijači Bešiktaša ne mogu da budu zadovoljni onim što je ova ekipa pokazala na pripremama. Sve u svemu, poslednja četiri prijateljska susreta nisu dobili, a na kraju ih je Trnava savladala sa 3:2. Midtjiland je u pripremnom periodu selovao jako dobro, o čemu svedoče pobede nad Lilsestromom, Silkerborgom, Kardifom i konačno Odenzeom.

SENT GALEN – BENFIKA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Benfika je Benfika, i tu nema nikakvog dvoumljenja, o čemu svedoči i njihova prijateljska pobeda nad Viljarealom na pripremma. Naravno, beleži se i poraz od Flamenga, ali to nikako ne može da umanji vrednost ove zaista dobro sastavljene ekipe. Sent Galen nije na tom nivou, što se videlo na pripremnim mečevima, gde su gubili od Liona sa 6:3 i Noriča 0:3.

TVENTE – FERENCVAROŠ, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Svi smo znali da je Ferencvaroš favorit u dvomeču s Vojvodinom, što se i obistinilo uz pobede od 1:2 i 3:0. Tvente je s druge strane igrao lepo na pripremama, ali mu ugođaj svakako remeti poraz od 0:2 u utakmici sa Gentom, s kojim su pre toga remizirali, uz rezultat 2:2. Da umeju da budu odlučan i konkretan tim, videlo se kada su savladali PAOK sa 2:3. Iz tih mečeva se da zaključiti da ova ekipa ume da igra vrlo efikasne mečeve.

HAJDUK SPLIT – PAFOS, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Mogla je Žilina da naudi Hajduku, samo da prvi meč nije izgubila sa 2:0. Ovako im 2:1 iz druge utakmice sa Hrvatima nije bilo dovoljno, a što se tiče Pafosa, oni se baš i nisu proslavili na poslednjim pripremnim utakmicama. Naime, gubili su od Slovana i Jagjelonije, a pre toga su nerešeno igrali sa Jablonecom. Kiprani su dakle umeli da greše, pa će Hajduk svakako pokušati da iskoristi prednost domaćinstva.

VOJVODINA – AJAKS, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Nakon petog mesta u Erediviziji, Ajaksu su bili potrebni penali da savlada FK Utreht u finalu evropskog plej-ofa. Kopljanici su odigrali četiri prijateljske utakmice uoči ovog meča, izgubivši 3:1 od Panatinaikosa u svom prvom nastupu, ali su pripreme završili pobedom od 1:0 nad Olimpijakosom. Vojvodina će biti bez defanzivca Kornela Suča zbog crvenog kartona sa revanša sa Ferencvarošem. Đorđe Crnomarković deluje spreman da ga zameni u sredini odbrambene linije, dok bi Nardin Mulahusejnović trebalo da zadrži svoje mesto u napadu nakon dva gola protiv OFK Beograda.

BORAC BANJA LUKA – PETROKUB, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Banjalučani su zaribali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, i to nakon nerešenog meča sa Levskim kod kuće, i posle preteškog poraza od istog kluba u gostima. Naime, drugu utakmicu su izgubili sa 4:0, što je alarm koji je upaljen još uvek, bez obzira na rivala. Petrokub je iz kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisan porazom od 6:1 od ekipe Egnaije.

RIJEKA – DERI SITI, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Klub iz Severne Irske započeo je evropsku sesiju u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde je u prvom kolu eliminisan od CSKA iz Sofije ukupnim rezultatom 5:3 (3:2 u Sofiji i 2:1 u Deriju). Nećemo mnogo polemisati, jer Rijeka je dosta kvalitetniji tim, koji ume da bude neumoljiv kada igra na svom terenu. Očekuje se da Hrvati na ovom susretu dominiraju.