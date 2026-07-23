Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Samo tri pogrešne procene

ZAOKRUŽENO

ŽELEZNIČAR PANČEVO – BRAGA (tip 2, kvota 1,28) – rezultat 0:1

Skupa je evropska scena. Najskuplja moguća. Toliko je surova da će da vas kazni makar čitav meč igrali sa nožem u zubima i uspevali da budete maltene egal sa mnogo jačim rivalom. Nije fudbal bio fer prema igračima Železničara, nisu izabranici Radomira Kokovića bili inferiorni protiv Brage, tima koji je prethodne sezone igrao polufinale Lige Evrope. Izašli su na teren sa „onim između nogu“, spremni da ostave sve na terenu, imali jasan plan igre i vrlo dobro ga sprovodili u delo.

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OMONIJA – KAIRAT (tip 1, kvota 1,80) – rezultat 1:0

Slavila je Omonija u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija minimalnim rezultatom. Domaćin je poveo već u 13. minutu i delovalo je da će Kiparni lagano slaviti, ali... U 34. minutu bek Omonije Loik Nego dobio je crveni karton i tako zakomplikovao stvar. Ipak, domaćin je uspeo da odoli do kraja i ostvari minimalnu prednost za revanš u Kazahstanu..



BOHEMIJANS – BALKANI (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 2:1

Bilo je zanimljivo u okršaju Bohemijansa i Balkanija. Gosti su dobili prvo poluvreme, ali je u nastavku došlo do preokreta. Bohemijans je izjednačio u 76. minutu golom Džejmsa Tejlora, dok je konačan rezultat postavio Tirni u 89.



BODE – HAM KAM (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 3:0

Bode se etablirao u domaćem, ali i evropskom fudbal i tako je šampionski titula u Norveškoj postala pod moranjem. Domaćin je posle 14 kola drugi na tabeli, a bez većih problema savladan je Ham Kam. Prvo poluvreme okončano je minimalnim rezultatom, dok su u nastavku igrači Boda još dva puta zatresli mrežu.

LEVSKI - CS UNIVERZITATEA (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 1:0

Levski je u Bugarskoj prekinuo dominaciju Ludogoreca i sada sanja Ligu šampiona. Ipak, neće mu biti lako, jer je njihov dvomeč s Univerzitateom označen kao derbi drugog kola. Prva runda u Sofiji pripala je Levskom, koji je slavio golom Kristiana Dimitrova još u osmom minutu.

VALENSIJA - ELDENSE (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Daleko je Valensija od Evrope, tako da se sprema za Primeru i domaća takmičenja. Slepi miševi su pripremni meč odigrali protiv niželigaša Eldensea i prilično rutinski dobili ovaj meč.

VARDAR - RIGA (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 2:3

Verovali ste u letonski tim, koji je to poverenje opravdao i to u goleadi. Vardar je vodio, pa potom jurio zaostatak, uspeo čak i da izjednači. Međutim, gosti su došli do pobedonosnog gola u samom finišu meča.



PRECRTANO

BAŠAKŠEHIR – INTER TURKU (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 1:1

Evo i iznenađenja. Naravno, nije Bašakšehir u klasi Fenera ili Galate, pa ni Bešiktaša i Trabzona, ali je svakako slovio za ogromnog favorita pred svojim navijačima u okršaju s finskim Interom. Ipak, gosti su sve iznenadili, pa tako imaju aktivan rezultat pred revanš. Zapravo, Inter je čak i poveo u 16. minutu, ali nije izdržao do kraja. Konačan rezultat postavljen je u 54, golom Emina Bajrama.

EGNATIA - CELJE (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 3:3

Strašna utakmicu odigrali su Egnatia i Celje. Tipovalo se na goste, ali je domaćin pokazao da poseduje kvalitet i na kraju smo dobili pravu fudbalsku predstavu. Viđeno je šest golova, sevalo je na sve strane i na kraju je najpravednije da se pitanje prolaska dalje rešava u revanšu.

ŽIL VISENTE - PORTO (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Prijateljske ne znače puno, pa tako ni ovaj minimalni poraz Porta od Žil Visentea. Nema sumnje da će Zmajevi biti pravi kada to bude najvažnije.