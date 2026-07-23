Palmeiras na paragvajski pogon čuva vrh tabele
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 02:41
Šampion slavio na gostovanju Kuritibi - 1:3
Dva meseca je prošlo od poslednje Palemirasove takmičarske utakmice. Forma nije nešto, zdravstveni bilten još gori, ali to nije omelo šampiona Brazila da zaigra kako ume i u gostima nadigra Kuritibu - 1:3 u 19. kolu Serije A.
Uoči meča ništa nije nagoveštavalo da bi Verdao mogao lagano da trijumfuje. U Kuritibu se doputovali s tri remija u poslednjih isto toliko utakmica. Van protokola bili su neki jako bitni igrači, kao što su Augustin Đaje, Viktor Roke, Martins, Felipe Anderson... Ipak, ni sve ove silne nedaće nisu omele Palmeiras da slavi i tako ostane na solidnoj razdaljini u odnosu na najvećeg rivala Flamengo.
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Iako rezultat ne govori tako, ali sigurno da nije bilo lako za Žoaa Martinsa i njegove izabranike. Imao je domaćin svoje šanse, neke dobre momente, kao i više šutave. Međutim, to večeras nije bilo dovoljno da se Palmeiras ozbiljnije ugrozi.
Zapravo, šampion za pobedu treba da se zahvali paragvajskom tandemu, koji čine Maurisio i Roman Sosa.
Plesali su njih dvojica večeras po terenu i kao da su se dogovorili da jedan bude dominantan prvo poluvreme, a drugi u nastavku. Uvodnih 45 minuta je u potpunosti pripalo Maurisiju. Paragvajac je najpre pogodio za prednost Palmeirasa već u devetom minutu i to na asistenciju koga drugog nego Sose. Nastavio je gost da atakuje na gol domaćina, inicijativu na startu meča ponovo je materijalizovao Maurisio u 19. minutu.
Nije bilo promene rezultata do velikog odmora, ali zato u nastavku jeste. Pokušaja je Kuritiba s čestim promenama, međutim, nije išlo, ali je zato Palmeiras još jednom imao razloga da se raduje. Domaćin je došao do nedostižnih - 0:3 u 67. minutu i tada je pitanje pobednika u potpunosti bilo rešeno.
Ovo kao da je malo trgnulo domaćina, koji je počeo da napada, a počasni pogodak viđen je u 68. minutu delo je Paula Roberta.
BRAZIL 1 – 19. KOLO
Sreda
Atletiko Mineiro – Baija 1:1 (1:0)
/Tresoldi 45+1 – Ademir 57/
Četvrtak
Koritiba - Palmeiras 1:3
/Roberta 68 - Maurisio 9, 19, Sosa 67/
02.30: (7,50) Šapekoense (4,40) Flamengo (1,45)
02.30: (2,25) Internasional (3,35) Kruzeiro (3,25)
02.30: (2,05) Sao Paulo (3,25) Atletiko Paranaense (3,50)
Petak
00.30: (1,53) Korintijans (4,00) Remo (6,75)
***Kvote su podložne promenama