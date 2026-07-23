Palmeiras na paragvajski pogon čuva vrh tabele

Iako rezultat ne govori tako, ali sigurno da nije bilo lako za Žoaa Martinsa i njegove izabranike. Imao je domaćin svoje šanse, neke dobre momente, kao i više šutave. Međutim, to večeras nije bilo dovoljno da se Palmeiras ozbiljnije ugrozi.

Zapravo, šampion za pobedu treba da se zahvali paragvajskom tandemu, koji čine Maurisio i Roman Sosa.

Plesali su njih dvojica večeras po terenu i kao da su se dogovorili da jedan bude dominantan prvo poluvreme, a drugi u nastavku. Uvodnih 45 minuta je u potpunosti pripalo Maurisiju. Paragvajac je najpre pogodio za prednost Palmeirasa već u devetom minutu i to na asistenciju koga drugog nego Sose. Nastavio je gost da atakuje na gol domaćina, inicijativu na startu meča ponovo je materijalizovao Maurisio u 19. minutu.

Nije bilo promene rezultata do velikog odmora, ali zato u nastavku jeste. Pokušaja je Kuritiba s čestim promenama, međutim, nije išlo, ali je zato Palmeiras još jednom imao razloga da se raduje. Domaćin je došao do nedostižnih - 0:3 u 67. minutu i tada je pitanje pobednika u potpunosti bilo rešeno.

Ovo kao da je malo trgnulo domaćina, koji je počeo da napada, a počasni pogodak viđen je u 68. minutu delo je Paula Roberta.

BRAZIL 1 – 19. KOLO

Sreda

Atletiko Mineiro – Baija 1:1 (1:0)

/Tresoldi 45+1 – Ademir 57/

Četvrtak

Koritiba - Palmeiras 1:3

/Roberta 68 - Maurisio 9, 19, Sosa 67/

02.30: (7,50) Šapekoense (4,40) Flamengo (1,45)

02.30: (2,25) Internasional (3,35) Kruzeiro (3,25)

02.30: (2,05) Sao Paulo (3,25) Atletiko Paranaense (3,50)

Petak

00.30: (1,53) Korintijans (4,00) Remo (6,75)

***Kvote su podložne promenama