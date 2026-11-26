Ozbiljan cirkus u Aziji: Pijani sudija delio kartone pogrešnim igračima
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 03:03
Na kraju je morao da bude zamenjen na poluvremenu...
Nesvakidašnji skandal obeležio je utakmicu azijske Lige šampiona 2 između Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i iranskog Gol Gohara (1:0), pošto je glavni sudija Hana Hatab zamenjen na poluvremenu zbog ozbiljnih sumnji da je sudio u - alkoholisanom stanju!?
Sirijski arbitar je tokom prvog poluvremena doneo niz konfuznih odluka, ali je situacija koja se dogodila po isteku pola sata igre izazvala opštu nevericu na terenu. Nakon prekršaja nad igračem Gol Gohara Alijem Asgarom Ašurijem koji se dogodio na sredini terena, Hatab je pozvao golmana Al Džazire Ersina Destanoglua i potpuno neočekivano mu - pokazao žuti karton.
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Snimci sa utakmice pokazuju da su turski čuvar mreže i njegovi saigrači bili u potpunom šoku, dok sudija s druge strane nije delovao nimalo prisebno. Trener iranskog tima Mehdi Rahmati je odmah nakon tog incidenta sa klupe povikao da je sudija pijan, a njegove optužbe su pokrenule hitnu reakciju.
Tim menadžer Gol Gohara Hejdar Afsari izjavio je posle meča da sudija definitivno nije bio u 'normalnom stanju', što su, kako kaže, potvrdili i protivnički igrači.
"Sudija protiv Al Džazire nije bio u normalnom stanju, to su nam rekli čak i igrači Al Džazire. Klub je odmah obavestio službena lica utakmice i upozorio da nećemo igrati ako situacija ostane ista. Igrač Al Džazire sa brojem 77 (Milson, bivši igrač Crvene zvezde, prim. aut.) trebalo je da bude isključen nakon svog drugog prekršaja, ali je sudija umesto toga karton upisao na ime protivničkog golmana. Sudija je zamenjen nakon što smo obavestili AFC“, rekao je Afsari posle meča.
Azijska fudbalska konfederacija (AFC) reagovala je tokom pauze i sklonila Hataba sa terena, pa je drugo poluvreme vodio drugi arbitar. Utakmica je na kraju ipak privedena kraju, a Al Džazira je slavila rezultatom 1:0 golom Andersona Taliska.