Nesvakidašnji skandal obeležio je utakmicu azijske Lige šampiona 2 između Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i iranskog Gol Gohara (1:0), pošto je glavni sudija Hana Hatab zamenjen na poluvremenu zbog ozbiljnih sumnji da je sudio u - alkoholisanom stanju!?

Sirijski arbitar je tokom prvog poluvremena doneo niz konfuznih odluka, ali je situacija koja se dogodila po isteku pola sata igre izazvala opštu nevericu na terenu. Nakon prekršaja nad igračem Gol Gohara Alijem Asgarom Ašurijem koji se dogodio na sredini terena, Hatab je pozvao golmana Al Džazire Ersina Destanoglua i potpuno neočekivano mu - pokazao žuti karton.