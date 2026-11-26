Iako i sam priznaje da klub ima opravdane brige u vezi sa Musijalom , iskusnom vezisti (31) zasmetao je način na koji su iz kluba u javnosti govorili o čitavoj situaciji. U najmanju ruku nespretan. Jer podsetimo, vrhuška kluba izrazila je sumnju da će 'desetka' kluba ikada uspeti da se vrati na pređašnji nivo, onaj koji mu je doneo unosan, višegodišnji ugovor. I da bi ga stoga revidirati u doglednoj budućnosti ukoliko se situacija ne promeni.

Javljale su se fudbalske legende Nemačke, oglasio se i FIFPro , sada je glas protiv Bajerna digao i zamenik kapitena bavarskog kluba. Nakon poraza od Lila, Jozua Kimih jasno je izneo svoj stav po pitanju Džamala Musijale i njegovih zdravstvenih problema, odnosno načina na koji čelnici Bajerna nastupaju u javnosti povodom istog.

Kako je rekao posle meča, Kimih može da razume njihovu brigu, ali samo donekle...

"Generalno gledano, situaciju morate sagledati iz različitih uglova. Imam potpuno razumevanje za činjenicu da ovo nije laka situacija ni za klub. Naravno, pratio sam Džamalov put u poslednje dve godine. Mislim, nosio nas je na Evropskom prvenstvu i bio naš najbolji igrač nakon toga. Onda je produžio ugovor i dobio desetku ovde i u reprezentaciji Nemačke. Zatim je došla prva povreda mišića“, rekao je Kimih posle meča.

"Mogu da govorim iz ličnog iskustva: kada produžite ugovor, posebno u tim godinama, ne radi se o tome da se opustite i uživate narednih pet godina. Naprotiv, to je izvor motivacije i odgovornost koju želite da opravdate. Onda je Džamal imao bolest, pa ozbiljnu povredu. Ne smemo zaboraviti da u poslednjih godinu i po dana, mislim da nije uspeo da odigra četiri ili pet utakmica zaredom. Zato je do neke mere razumljivo što ne igra na svom uobičajenom nivou. Razumljivo je i da klub može da bude zabrinut zbog bolesti", dodao je nemački vezista.

Ipak, jednu stvar Kimih ne može da razume.

"Ono što ne razumem jeste kako se to komunicira u javnosti. Nikada ne sme da se desi da igrač bude taj koji trpi najveći pritisak zbog toga. Naravno, klub je uvek na prvom mestu i veći je od nas kao igrača, ali nije veći od čoveka. I to je apsolutno neprihvatljivo. To takođe nije način na koji Bajern funkcioniše. Posebno u ovom trenutku, kada sam često naglašavao koliko je ovaj klub poseban. Čak i u mojoj situaciji, klub je bio neverovatno poseban. Zaista je moglo da se oseti da se taj osećaj zajedništva živi. Ovo što se sada desilo je nešto što jednostavno nikada ne sme da se dešava na ovakav način. To mi je potpuno neshvatljivo." Jake reči koje su već odjeknule fudbalskom Evropom, pak Nemac je potvrdio da je svoje nezadovoljstvo izrazio i unutar kluba, istakavši da bi nesuglasice ili pitanja u vezi sa Musijalinom situacijom trebalo rešavati direktno sa igračem i njegovim agentima, umesto da se od toga pravi javni spektakl.

"Kao što sam rekao, razumem i situaciju kluba. Ipak, mislim da je ovo nešto o čemu treba razgovarati iza zatvorenih vrata – nešto što može da se reši sa Džamalovim agentom ili sa samim Džamalom. A mislim da je i druga strana otvorena za to. Čini mi se da sam pročitao da su se sastali i da bi trebalo da objave saopštenje."