Imao je nekih vrlo dobrih partija od dolaska u klub, ali večerašnja mu je bila nesumnjivo najbolja. Lebron Džejms je protiv Majamija ostvario prvi tripl-dabl za Filadelfiju (ukupno 126. u karijeri), pomogavši ekipi iz Pensilvanije da slavi u utakmici NBA kupa i petnaestom pobedom u sezoni se učvrsti na vrhu tabele Istočne konferencije - 111:104.

Bila je to ujedno i najefikasnija Džejmsova partija za Seventisikserse. Ubacio je 25 poena, uz to zabeležio 12 asistencija, deset skokova i jednu ukradenu loptu.