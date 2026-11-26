Lebronov prvi tribl-dabl za Filu i tri minuta potpune nemoći Majamija
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 02:15
Seventisiksersi prekinuli seriju Hita od sedam pobeda...
Imao je nekih vrlo dobrih partija od dolaska u klub, ali večerašnja mu je bila nesumnjivo najbolja. Lebron Džejms je protiv Majamija ostvario prvi tripl-dabl za Filadelfiju (ukupno 126. u karijeri), pomogavši ekipi iz Pensilvanije da slavi u utakmici NBA kupa i petnaestom pobedom u sezoni se učvrsti na vrhu tabele Istočne konferencije - 111:104.
Bila je to ujedno i najefikasnija Džejmsova partija za Seventisikserse. Ubacio je 25 poena, uz to zabeležio 12 asistencija, deset skokova i jednu ukradenu loptu.
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U odsustvu Džoela Embida, koji je drugi uzastopni meč propustio zbog bolesti, odnosno Džejlena Brauna koji je već na poluvremenu napustio igru zbog nelagodnosti koju je osetio u zadnjoj loži leve noge, Džejms je u potpunosti preuzeo odgovornot na sebe. U jednom trenutku doslovno u potpunosti, pošto je u prvoj polovini druge četvrtine ubacio 14 vezanih poena domaće ekipe. I to u razmaku od tri minuta.
Sekvencu je započe akcijom 'dva plus jedan', nakon čega je nanizao tri trojke od kojih je poslednja naterala Erika Spolstru da zatraži tajm-aut. Njegov nalet bio je ključan da Seventisikersi konstantan zaostatak iz prve četvrtine tokom pomenutog perioda pretvore u prednost (u ta tri minuta Fila od 33:36 stigla do 47:399, koju više do kraja meča nijednom nisu ispustili.
Partiju sezone Džejms je krunisao dodavanjem preko pola terena za alej-up zakucavanje Vi Džeja Edžkomba za vođstvo 98:84, dok je tripl-dabl kompletirao na minut i 44 sekunde pre kraja čime kada je zabeležio i poslednji, deseti skok.
Uz njega, trijumfu je u značajnoj meri doprineo i Tajris Maksi sa 30 poena, šest asistencija, četiri skoka, ali i pet izgubljenih lopti. Dvocifren u redovima domaćeg tima bio je još samo pomenuti Edžkomb sa 18 poena, šest skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.
Na drugoj strani istakao se Janis Adetokunbo sa 32 poena, 14 skokova, četiri asistencije, dve ukradene, ali i pet izgubljenih lopti. Devion Mičel dodao je 20 poena i deset asistencija, Bem Adebajo je takođe ostvario dabl-dabl učinak (17 poena, 11 skokova), dok je Klej Tompson imao veče za zaborav pogodivši samo jednu od sedam trojki te je meč završio sa svega sedam poena.
Srpski reprezentativac Nikola Jović odlukom trenera nije nastupao.
NBA
Sreda na četvrtak
Filadelfija - Majami 111:104
/Maksi 30 - Adetokunbo 32/
Šarlot - Čikago (u toku)
Oklahoma - Minesota (u toku)
Njujork - Klivlend (u toku)
Memfis - LA Klipers (u toku)
Milvoki - Bruklin (u toku)
02.30: Hjuston - Finiks
04.00: Golden Stejt - Sakramento
04.00: Portland - San Antonio