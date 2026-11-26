Poslednju ligašku utakmicu na Turf Muru Barnli je ostvario pre 403 dana, još dok je bio premijerligaš. Tog 18. oktobra dobio je Lids (2:0), da bi potom usledio nezapamćeni pad. Dobili su Klaretsi još dve utakmice na strani pre nego što su ispali iz elitnog društva, potom još jednu u Čempionšipu, ali svoje navijače nijednom iz 24 pokušaja nisu obradovali.

Do večeras je rekord delio sa Šefild Venzdejem, ali je porazom od Birmingema u 17. kolu Čempionšipa preuzeo štafetu. I nosiće je još neko vreme, jer teško će neko u skorije vreme uspeti da ponovi ovo što je tim iz Lankašira uradio, posebno jer je u četiri ranga profesionalnog fudbala jedini ove sezone koji nije slavio osvajanje tri boda pred svojim navijačima.

Večeras tome nisu bili ni blizu. Birmingem ne samo da je rutinski došao do bodova, već bi to učinio i znatno ubedljviije da ne bi domaćeg golmana Maksa Vajsa da sa osam odbrana – od kojih je jedna sa penala – sprečio rezultatski debakl svog tima. No, i ovaj blaži samo će mu dodatno srozati raspoloženje i samopouzdanje, jer Barnli je na pretposlednjem mestu sa samo jednom pobedom i ukupno 11 bodova, četiri manje od prvog tima iznad crte. I ništa mu ne pomaže…

Nikija Hejena na klupi je zamenio Fabio Čelestini, koji i sam ima zabrinjavajuć početak budući da je u uvodnih pet utakmica osvojio samo tri boda. Navijači krive isključivo gazde, koje su zbog lošeg vođenja kluba i finansijskih problema bile primorane da letos rasprodaju praktično sve što je vredelo, nekadašnji defanzivac Barnlija Dejvid Ansvort pak krivi igrače. Makar za večerašnju predstavu.

"Ovo je u velikoj meri krivica igrača. Pokušavaju da iznesu loptu iz poslednje linije iako to ne umeju. Nisu dovoljno kvalitetni, niti imaju dovoljno samopouzdanja. Golman Vajs je bio najbolji igrač Barnlija sa nekoliko sjajnih odbrana i odbranjenim penalom. To dovoljno govori o večerašnjoj utakmici”, rekao je Ansvort za BBC Radio.

Iako je bilo i ubedljivijih poraza, dugogodišnji defanzivac Evertona uverava da goru partiju nije video od početka sezone.

“Po mom mišljenju, ubedljivo najgora partija u sezoni. Zabrinjavajuća su vremena ovde na Turf Muru, ispali su iz ove utakmice bez ispaljenog metka i navijači Barnlija imaju ozbiljan razlog za brigu. Večeras nisu bili ni blizu Birmingema, a Birmingem je jedva ubacio u drugu brzinu", dodao je Ansvort.