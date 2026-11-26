Bokin savršeni novembar: Pet pobeda i nijedan primljen gol
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 03:28
Novopečeni šampion Kopa Sudamerikane se pobedom nad Independijente Rivadavijom plasirao u četvrtfinale Klauzure
Zar je iko očekivao da će posle onako velike noći na međunarodnoj sceni biti drugačije? Svega pet dana nakon osvajanja Kopa Sudamerikane, Boka je nastavila seriju pobeda na domaćem tlu savladavši kao domaćin Independijente Rivadariju u osmini finala Klauzure - 2:0 (1:0).
Brzo su u redovima velikana iz Buenos Ajresa arhivirali uspeh ostvaren u drugom po kvalitetu južnoameričkom takmičenju opije. Nisu dozvolili da mamurluk potraje, da ih košta ostvarenja preostalih ambicija u sezoni. Bombonjera je ove noći u spektakularnoj atmosferi pozdravila svoje šampione i dala im krila da nastave seriju pobeda, što su izabranici Rodolfa Aruabarene i uradili, zaokruživši savršenih mesec dana. U svakom smislu.
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Boka je tokom novembra, računajući sva takmičenja, odigrala pet utakmica. I svih pet je dobila - bez ijednog primljenog gola. Protiv River Plejta i Defense i Hustisije bili su joj dovoljni minimalci u prvenstvu, u polufinalu Kupa Argentine protiv Banfilda bila je najubedljivija (3:0), dok je večeras ponovila rezultat iz finala Kopa Sudamerikane i okršaja sa Atletiko Mineirom, napravivši tako idealnu uvertiru za meč finala domaćeg kupa sa Platenseom, koji je na programu drugog decembra.
Njega će Boka dočekati u idealnom raspoloženju i seriji od osam pobeda, računajući i mečeve u oktobru. Dočekaće ga sa nekoliko igrača koji pucaju od samopouzdanja, poput Migela Merentijela, koji je posle gola Atletiko Mineiru u finalu Kopa Sudamerikane pogodio i večeras, baš kao i pre nekoliko dana u Barankilji početkom drugog poluvremena, dupliravši prednost svog tima.
Leandro Paredes, koji je iz penala u 18. minutu načeo rivala, presekao je protivničke linije, proigravši majstorskim dodavanjem imenjaka Lozana, koji je centaršutem na petercu idealno uposlio Merentijela za ispostaviće se konačnih 2:0. Iako je rezultat mogao da bude i znatno ubedljiviji.
Neće u Boki preterano žaliti zbog toga. Posao su obavili manje-više rutinski te sada mogu da se fokusiraju na izazove koji slede. Meč sa Himnasijom u četvrtfinalu Klauzure odnosno finale Kupa sa Platenseom.