Zar je iko očekivao da će posle onako velike noći na međunarodnoj sceni biti drugačije? Svega pet dana nakon osvajanja Kopa Sudamerikane, Boka je nastavila seriju pobeda na domaćem tlu savladavši kao domaćin Independijente Rivadariju u osmini finala Klauzure - 2:0 (1:0).

Brzo su u redovima velikana iz Buenos Ajresa arhivirali uspeh ostvaren u drugom po kvalitetu južnoameričkom takmičenju opije. Nisu dozvolili da mamurluk potraje, da ih košta ostvarenja preostalih ambicija u sezoni. Bombonjera je ove noći u spektakularnoj atmosferi pozdravila svoje šampione i dala im krila da nastave seriju pobeda, što su izabranici Rodolfa Aruabarene i uradili, zaokruživši savršenih mesec dana. U svakom smislu.