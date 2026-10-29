Najava dana (četvrtak, 29. oktobar): Košarkaši Zvezde sa Bajernom, Serija A i Liga kup Engleske

FJORENTINA – ATALANTA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Viola u ovaj duel ulazi nakon teškog poraza od Intera u prošlom kolu, pa pred svojim navijačima želi ekspresan popravni ispit. Sa druge strane, tim iz Bergama stiže u goste u ne tako dobrom raspoloženju nakon remija sa Frosinoneom, a sa samo jednom pobedom na poslednjih pet mečecva. Mečevi para su tradicionalno u poslednja tri navrata nisu bili efikasni, tako da je na njihovim utakmicama prolazila 0-2 igra.

EVERTON – NJUKASL, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Domaći sastav ulazi u ovaj meč nakon vezanih prvenstvenih poraza od Čelsija i Arsenala, zbog čega pred svojim navijačima pod hitno mora da podigne nivo igre i popravi utisak. Sa druge strane, Njukasl ima znatno više samopouzdanja. Ohrabreni nedavnom pobedom na gostovanju Kristal Palasu, verovatno će zaigrati ofanzivno, mada su meč para dobili samo jednom u poslednjih pet navrata. Na poslednja tri susreta ovih timova prolazila je GG4+ igra.

BRAGA – FAMALIKAO, 19.45

(Fudbal, Liga kup Portugalije)

Domaćini žele brzi oporavak i iskupljenje pred navijačima nakon neočekivanog prvenstvenog neuspeha protiv Nasionala u prošlom kolu. Sa druge strane, Famalikao stiže motivisan da iskoristi pritisak pod kojim se domaćin nalazi, a tradicija njihovih efikasnih i otvorenih duela obećava veliku borbu za prolaz dalje. Na poslednjem meču para u aprilu bilo je 2:2.

BENFIKA – ŽIL VISENTE, 21.45

(Fudbal, Liga kup Portugalije)

U četvrtfinalu portugalskog Liga kupa, Benfika na domaćem terenu dočekuje Žil Visente s namerom da opravda ulogu favorita. Lisabonski tim ulazi u susret u odličnoj formi, dok gostujući sastav traži priliku da iznenadi bez rezultatskog pritiska. Poslednjih pet mečeva para dobijala je Benfika, uz minimalan prolazak 3+ igre.

MIDTJILAND – ODENSE, 19.30

(Fudbal, Kup Danske)

Domaći sastav u ovaj duel ulazi oslabljen neigranjem prvog čuvara mreže Elijasa Olafsona, ali i dalje ima imperativ pobede pred svojim navijačima. Sa druge strane, fudbaleri Odensea stižu potpuno rasterećeni i sa željom da naprave senzaciju, a samopouzdanje im uliva podatak da su sredinom septembra u prvenstvenom okršaju na ovom istom stadionu već uspeli da otkinu bod favorizovanom rivalu.

MAKABI T.A. – HAPOEL T.A, 19.30

(Fudbal, Toto kup Izraela)

Pratimo vatreni gradski derbi u kojem se Makabi i Hapoel iz Tel Aviva bore za prvi sezonski pehar. Makabi ima ulogu blagog favorita, dodatno podgrejanu ubedljivim trijumfom od 4:1 u njihovom prošlomesečnom prvenstvenom duelu. Sa druge strane, Hapoel ulazi u meč sa ogromnim motivom da uzvrati udarac velikom rivalu, pa specifičan naboj koji nosi ovaj večiti derbi obećava bespoštednu borbu od samog starta.

GRONINGEN – EMEN, 21.00

(Fudbal, Kup Holandije)

Domaćini u ovaj okršaj ulaze sa ulogom favorita i željom da pred svojim navijačima prekinu niz promenljivih partija u elitnom rangu holandskog fudbala. Sa druge strane, Emen stiže iz druge lige sa velikim samopouzdanjem i u sjajnoj formi, rešen da iskoristi svaku priliku i napravi iznenađenje u takmičenju koje je tradicionalno poznato po neočekivanim ishodima.

CRVENA ZVEZDA – BAJERN, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Zvezda je od poslednjih pet evroligaških mečeva izgubila u produžecima samo utakmicu sa Partizan Mozzart Betom, tako da joj verovatno neće biti teško da na domaćem parketu nadvisi bavarsku ekipu. Nime, od poslednjih pet utakmica, Bajern je dobio samo meč sa Efesom, pa je sa svega dve pobede tek 17. na tabeli, dok se Beograđani nalaze na sedmom mestu.

MAKABI – PARIZ, 20.05

(Košarka, Evroliga)

Makabi u beogradskom Pioniru dočekuje Pariz u devetom kolu Evrolige, gde obe ekipe traže preko potrebne bodove za proboj ka sredini tabele. Ponos Izraela je pod imperativom pobede nakon teškog poraza od Crvene zvezde u prošlom kolu, pa na neutralnom terenu želi ekspresnu stabilizaciju forme. Nasuprot njih stoji Pariz, koji stiže sa ogromnim samopouzdanjem posle iznenađujućeg gostujućeg trijumfa nad Dubaijem.