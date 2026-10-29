Vembi ponovo uživa, Dončić preskočio gradski derbi
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 07:05
Lejkersi i oslabljeni prejaki za Kliperse, prvi poraz Oklahome i produžetak u Juti
Sjajno je Luka Dončić ušao u sezonu, sa prosekom od 36 poena u prva četiri meča, iako fizički nije potpuno spreman. Zbog bolova u leđima, as Los Anđeles Lejkersa je, ipak, propustio gradski derbi sa Klipersima, koji se nadovezao na jučerašnji poraz od Portlanda. Nisu želeli u stručnom štabu Lejkersa da rizikuju Dončićevo zdravstveno stanje, pa meč proveo u civilu na klupi, zajedno sa još trojicom saigrača - Zairom Vilijamsom, Aduom Tijeroom i Kameronom Karom. Bez obzira na to što su bili prilično oslabljeni, Los Anđeles Lejkersi bili su prejaki za komšije - 103:87.
Ulogu lidera od Luke Dončića preuzeli su Kventin Grims sa 23 poena i Kolin Sekston sa 21, dok je na drugoj strani prednjačio Kiton Vagler sa 21.
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U prvoj četvrtini bila je rezultatska klackalica, a pripala je Lejkersima sa 25:22. U drugoj su gosti dodali gas i pobegli na nedostižnih +18 (56.38).
Bio je ovo već drugi okršaj gradskih rivala iz Los Anđelesa, a i prvi je pripao Jezerdžijama, pošto su pre pet dana pred svojim navijačima slavili sa 125:117. Klipersima je ovo bio treći poraz u četiri utakmice i učinak će pokušati da poprave protiv Minesote u gostima, dok su Lejkersi na 4-1, a naredni okršaj imaju sa Golden Stejtom, koji je posle tri poraza stigao do dva pozitivna rezultata.
Za razliku od Dončića, predvodnik San Antonija, Viktor Vembanjama, nije najbolje ušao u sezonu. Imao je Francuz problem sa šutom i posle očajnih 7,7 odsto protiv Oklahome izjavio da mora da vrati igranje košarke koje vole i da taj meč nije bio sport koji voli. Nije mu dugo trebalo da se trgne i ponovo uspostavi dominaciju nad protivničkim centrima.
Hjustonu je Vembi ubacio 25 poena, uz 13 skokova, doduše u porazu. Protiv Dalasa je imao 23 poena i sedam skokova - u pobedi, a uspešan timski rezultat upotpunio je individualnim partijama protiv Sakramenta (29p, 10sk) i noćas protiv Jute (36 poena i 14 skokova). Doduše, morali su Sparsi do pobede nad Džezerima kroz produžetak - 117:111.
Mogao je San Antonio i ranije da završi posao u ovom meču, ali su Sparsi promašili poslednja četiri šuta u četvrtoj četvrtini, uključujući i pokušaj Dearona Foksa uz zvuk sirene. Domaćini su to iskoristili da poenima Sensaboa i Džordža nadoknade zaostatak 100:105 i izbore produžetak. Čak su i dodatnih pet minuta otvorili trojkom Brisa Sensaboa, ali im to nije bilo dovoljno da izbegnu treći uzastopni, a četvrti poraz u prvih pet mečeva.
Vasel i Harper vratili su Sparsima prednost, koju je potom povećao Vembanjama na nedostižnu razliku...
Uz raspoloženog Francuza istakao se i Devin Vasel sa 21 poenom, dok je Jutu predvodio Kejton Džons sa 31.
Posle četiri uzastopne pobede, Oklahoma je pretrpela prvi poraz. Iako je Ajdžej Mičel ubacio 29, a Šaj Gildžers-Aleksander 21 poen, to nije pomoglo ekipi da savlada Dalas, čemu je doprineo i očajan šut gostiju za tri poena (5/32).
Mamuze su slavile sa ubedljivih 120:96, što im je druga uzastopna pobeda i treća u četiri meča. Predvodio ih je Kuper Fleg sa 26 poena i osam asistencija.
NBA - REZULTATI
Atlanta - Majami 117:129
Klivlend - Vašington 121:111
Detroit - Šarlot 97:89
Indijana - Filadelfija 109:114
Toronto - Orlando 129:99
Čikago - Njujork 127:133
Milvoki - Hjuston 100:132
Minesota - Golden Stejt 114:119
Nju Orleans - Denver 91:104
Juta - San Antonio 111:117, posle produžetka
Dalas - Oklahoma 120:96
L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103