Vembi ponovo uživa, Dončić preskočio gradski derbi

U prvoj četvrtini bila je rezultatska klackalica, a pripala je Lejkersima sa 25:22. U drugoj su gosti dodali gas i pobegli na nedostižnih +18 (56.38).

Bio je ovo već drugi okršaj gradskih rivala iz Los Anđelesa, a i prvi je pripao Jezerdžijama, pošto su pre pet dana pred svojim navijačima slavili sa 125:117. Klipersima je ovo bio treći poraz u četiri utakmice i učinak će pokušati da poprave protiv Minesote u gostima, dok su Lejkersi na 4-1, a naredni okršaj imaju sa Golden Stejtom, koji je posle tri poraza stigao do dva pozitivna rezultata.

Za razliku od Dončića, predvodnik San Antonija, Viktor Vembanjama, nije najbolje ušao u sezonu. Imao je Francuz problem sa šutom i posle očajnih 7,7 odsto protiv Oklahome izjavio da mora da vrati igranje košarke koje vole i da taj meč nije bio sport koji voli. Nije mu dugo trebalo da se trgne i ponovo uspostavi dominaciju nad protivničkim centrima.

Hjustonu je Vembi ubacio 25 poena, uz 13 skokova, doduše u porazu. Protiv Dalasa je imao 23 poena i sedam skokova - u pobedi, a uspešan timski rezultat upotpunio je individualnim partijama protiv Sakramenta (29p, 10sk) i noćas protiv Jute (36 poena i 14 skokova). Doduše, morali su Sparsi do pobede nad Džezerima kroz produžetak - 117:111.

Mogao je San Antonio i ranije da završi posao u ovom meču, ali su Sparsi promašili poslednja četiri šuta u četvrtoj četvrtini, uključujući i pokušaj Dearona Foksa uz zvuk sirene. Domaćini su to iskoristili da poenima Sensaboa i Džordža nadoknade zaostatak 100:105 i izbore produžetak. Čak su i dodatnih pet minuta otvorili trojkom Brisa Sensaboa, ali im to nije bilo dovoljno da izbegnu treći uzastopni, a četvrti poraz u prvih pet mečeva.

Vasel i Harper vratili su Sparsima prednost, koju je potom povećao Vembanjama na nedostižnu razliku...

Uz raspoloženog Francuza istakao se i Devin Vasel sa 21 poenom, dok je Jutu predvodio Kejton Džons sa 31.

Posle četiri uzastopne pobede, Oklahoma je pretrpela prvi poraz. Iako je Ajdžej Mičel ubacio 29, a Šaj Gildžers-Aleksander 21 poen, to nije pomoglo ekipi da savlada Dalas, čemu je doprineo i očajan šut gostiju za tri poena (5/32).

Mamuze su slavile sa ubedljivih 120:96, što im je druga uzastopna pobeda i treća u četiri meča. Predvodio ih je Kuper Fleg sa 26 poena i osam asistencija.

NBA - REZULTATI

Atlanta - Majami 117:129

Klivlend - Vašington 121:111

Detroit - Šarlot 97:89

Indijana - Filadelfija 109:114

Toronto - Orlando 129:99

Čikago - Njujork 127:133

Milvoki - Hjuston 100:132

Minesota - Golden Stejt 114:119

Nju Orleans - Denver 91:104

Juta - San Antonio 111:117, posle produžetka

Dalas - Oklahoma 120:96

L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103