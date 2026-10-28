REZZIME DANA (sreda): Slabo veče, čak pet parova podbacilo

ZAOKRUŽENO

VENECIJA – INTER (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 0:2

Način na koji je Venecija poklekla, iako je odolevala sve do desetak minuta pre kraja, spada maltene u domen naučne fantastike. Fenjeraš na tabeli je postigao dva autogola i tako sam sebi pucao u noge u trenucima kada se činilo da bi mogao da odoli. Pre odlučujućih trenutaka Filip Stanković je bio vrlo dobar, u prvom poluvremenu ukrotio zicere Boniju, reagovao na bočne lopte, bacao se u noge Tiramu. Taman kada je delovalo da Venecija može do iznenađenja, usledile su dve užasne reakcije njenih fudbalera.

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RADNIČKI NIŠ – PARTIZAN (tip 2, kvota 1,85) – rezultat 2:3

Radnički je u poslednje vreme bio ekipa u ozbiljnom rasulu, do ovog kola čak i statistički posle Zemuna najnemoćnija u napadu u čitavoj ligi i petim uzastopnim porazom nastavio je da nezadrživo klizi ka kandidaturi za napuštanje elitnog ranga na kraju sezone, iako je osnovni deo takmičenja tek na polovini. Odigrali su Beograđani i protiv tradicije i na stadionu na kojem su slavili samo tri puta na prethodnih 11 utakmica, odloženi meč četvrtog kola Mozzart Bet Superlige dobili su 3:2 (2:0)

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MONCA - NAPOLI (tip 2, kvota 1,63) - rezultat 1:4

Napoli je silovitom u drugom poluvremenu protutnjao kroz Moncu i slavio sa ubedljivih 4:1, čime je nastavio poteru za vrhom tabele. Ekipa Maksa Alegrija, koji je duel pratio sa tribina zbog suspenzije, morala je dobro da se pomuči u prvom delu igre, pošto je nakon vođstva gostiju i sjajne realizacije Rasmusa Hojlunda već u 10. minutu, domaćin uspeo da uzvrati preko raspoloženog Varele neposredno pred odlazak na odmor, uz oklevanje Vanje Milinković Savića na gol-liniji.

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LEVERKUZEN - NIRNBERG (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 5:2

Bajer Leverkuzen nije dobro ušao u utakmicu sa Nirnbergom Miroslava Klosea. Do 30. minuta imao je zaostatak od dva gola, ali je u nastavku zaigrao mnogo ozbiljnije, koncentrisanije, agilnije i uspeo da materijalizuje daleko veći individualni kvalitet. Kapiten Edmond Tapsoba je s dva gola izjednačio, a potpuni preokret režirali Patrik Šik, Jonas Hofman i Lukas Vaskez.

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PADEBORN - ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Štutgart se ozbiljno namučio na gostovanju Paderbornu, ali je golom Deniza Undava u 90. minutu slavio sa 1:0 i izborio plasman u osminu finala Kupa Nemačke. Gosti su od 37. minuta imali igrača više, ali su otpor domaćina uspeli da slome tek u samoj završnici.

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PRECRTANO

MILAN – BOLONJA (tip 1, kvota 1,68) – rezultat 2:4

Malo ko je mogao da pretpostavi da će Milan kod kuće pokleknuti u sudaru sa Bolonjom. Ne samo da je poražen, nego je i posramljen, pošto je primio četiri gola, što je prvi poraz ekipe u Seriji A pod komandom Rubena Amorima – 2:4.

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ĐENOVA – JUVENTUS (tip 2, kvota 1,78) – rezultat 2:0

Činjenica je da Juventus ima gotovo dvocifren broj povređenih igrača, što predstavlja ogroman teret i za najbolje ekipe u Evropi, ali Juventus u ovoj sezoni igra daleko ispod svog renomea, bez obzira na okolnosti. Stara dama je toliko bila nemoćna u Đenovi, da se sve pretvorilo u tužnu priču Bjankonera na Marasiju. Sa druge strane, domaćin je bio silno motivisan, na fantastičan način je otvorio utakmicu i na krilima Tomaza Baldancija došao treće pobede u sezoni – 2:0 (2:0).

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SELTIK – DANDI JUNAJTED (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:2

Seltik je pred svojim navijačima važio za velikog favorita, ali je Dandi Junajted uspeo da mu pomrsi račune i odnese bod (2:2). Domaćin je prvi stigao do prednosti, gosti su potom preokrenuli rezultat, da bi Lijam Skejlz u 64. minutu postavio konačan rezultat.

MANČESTER SITI - BRAJTON (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 2:2 (4:3 penali)

I večeras je Brajton Fabijana Hircelera bio na milimetar do novog podviga i peti put zaredom ostao je neporažen od Građana u 90 i kusur minuta fudbala. Ali kako se večeras igrala osmina finala Liga kupa, a ne prvenstvena utakmica, usledili su penali... A tamo je Heronimo Rulji izrastao u heroja Mareskinog tima, a Jasin Ajari i Luis Dank tragićari Hircelerovog - 4:3 penalima (2:2, 1:1).

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ASVEL - PARTIZAN MOZZART BET (tip 2, kvota 2,02) - rezultat 82:75

Preživeo je Partizan Mozzart Bet dramu u večitom derbiju, potom napetu završnicu u Subotici, ali mu treća nije bila sreća. Ekipa Đoana Penjaroje izgubila je od Asvela u Vilerbanu rezultatom 82:75 u okviru 8. kola Evrolige, i to u finišu koji je izuzetno podsećao na prethodna dva okršaja — samo što ovoga puta Fortuna nije bila naklonjena Parnom valjku.

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