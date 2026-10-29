Kao da godinu dana pauze nije bilo dovoljno, Halibarton ponovo van terena

Halibarton je na početku nove sezone pokazao da duga pauza nije ostavila previše traga na njegovu igru. U prve četiri utakmice prosečno je beležio 21,8 poena, 9,5 asistencija i 4,5 skokova, uz odličnih 52 odsto šuta iz igre i 33 minuta na parketu po meču.

O ozbiljnosti povrede govorio je trener Indijane, koji je otkrio da je klub konsultovao stručnjaka za povrede zadnje lože, sa kojim je sarađivao i ranije.

"Ne verujem da je realno očekivati da zaigra pre isteka dve nedelje. Nakon toga ćemo videti kako dalje", poručio je Karlajl.

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Koliko odsustvo Halibartona može da bude veliki problem za Pejserse, najbolje pokazuje prethodna sezona. Samo godinu dana nakon što su igrali veliko NBA finale, u čijoj je sedmoj utakmici njihov najbolji igrač i doživeo tešku povredu, Indijana je završila kao pretposlednja ekipa Istočne konferencije. Ostvarila je svega 19 pobeda uz 63 poraza, što je bio najlošiji učinak u istoriji franšize. Novu sezonu Pejsersi su otvorili sa polovičnim učinkom od dve pobede i dva poraza.

Halibarton nije jedini igrač na kojeg Karlajl trenutno ne može da računa. Van ekipe su i Ivica Zubac, Ti Džej Mekonel i Ben Šepard.