Jović sa pola terena začinio prvenac Majamija; konačno dočekan debi prvog pika

A prva žrtva bila je Atlanta. Hoksi su u ovaj duel ušli sa polovičnim učinkom, ali su naleteli na Majami koji više nije želeo da čeka na prvu pobedu. Ekipa Erika Spolstre slavila je rezultatom 129 : 117 i konačno skinula veliki teret sa leđa posle četiri uzastopna poraza na otvaranju sezone.

Ko bi rekao da ćemo na prvu pobedu Majamija morati da čekamo čak peto kolo! Hit se muči od samog početka sezone, a ni tandem Janisa Adetokunba i Bema Adebaja nije odmah doneo rezultate kakvima su se na Floridi nadali. Ipak, čekanju je konačno došao kraj! Adebajo je odigrao možda i najbolju partiju u dosadašnjem toku sezone, što je izgleda bilo upravo ono što je nedostajalo da konačno ekipa stigne do prvenca.

Za razliku od prethodnih utakmica, Majami je ovoga puta od samog početka pokazao mnogo više energije, a posebno raspoložen bio je Adebajo. Centar Hita je već u prvoj četvrtini nagovestio da bi ovo moglo da bude njegovo veče. Atlanta je uspevala da održi priključak tokom većeg dela uvodnog perioda, ali su gosti ipak bili konkretniji i prvu deonicu završili sa devet poena prednosti. Hoksi nisu nameravali tek tako da se predaju. Već početkom druge četvrtine uspeli su da istope zaostatak na samo dva poena, ali Majami nije dozvolio domaćinu da pređe u vođstvo. A onda je na samom kraju prvog poluvremena usledio potez koji je obeležio možda i celu utakmicu. Nikola Jović je posle promašene trojke Džoka Lendejla pogodio sa pola terena uz zvuk sirene i poslao ekipu na poluvreme sa 13 poena prednosti. Sigurno je i to bio važan trenutak za srpskog reprezentativca koji se od starta sezone muči da pronađe pravu formu.

Ispostavilo se da mu je to bio i jedini period na parketu, pošto je svih sedam minuta odigrao u drugoj četvrtini. Za to vreme postigao je pet poena i uhvatio tri skoka. Do kraja utakmice Majami je uspeo da sačuva prednost i iskontroliše rezultat. Iako drugo poluvreme nije bilo savršeno, gosti su u pronalazili način da odbiju svaki nalet Atlante. Najbliže preokretu Hoksi su bili na šest minuta do kraja, kada su poenima Onjeke Okongvua prišli na samo četiri poena zaostatka, ali više od toga nisu mogli. Najefikasniji u pobedi tima bio je i duo glavnih zvezda. Janis i Adebajo su utakmicu završili sa po 24 poena, dok je Grk dodao i 18 skokova. U poraženoj ekipi po 23 poena ubacili su Kingston Flemings i Nikel Aleksander Voker. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan A u Vašingtonu čekanju je konačno došao kraj! Posle četiri propuštene utakmice zbog povrede, Ej Džej Dibantsa konačno je debitovao u NBA ligi. Prvi pik ovogodišnjeg drafta odmah je dobio mesto u startnoj petorci Vašingtona i pokazao zašto su ga birali sa te pozicije. Ipak, dugo iščekivani debi nije krunisan pobedom, pošto su Vizardsi poraženi na gostovanju Klivlendu rezultatom 121:111 Mladi Amerikanac odmah je pokazao da je pun želje za igrom. Prve poene postigao je sa linije slobodnih bacanja, ubrzo je atraktivno zakucao na asistenciju Treja Janga, a zatim pogodio i trojku. Već posle šest minuta imao je devet poena bez promašaja iz igre! Odlično je krenuo i ostatak ekipe, pa je Vašington prvu četvrtinu završio sa osam poena prednosti uz 42 postignuta poena.

Međutim, odličan početak nije bio dovoljan da Vašington stigne do treće pobede u sezoni. Vizardsi su na poluvreme otišli sa deset poena prednosti, ali je u nastavku usledio potpuni preokret. Klivlend je zaigrao mnogo bolje, preuzeo kontrolu nad utakmicom i dobio i treću i četvrtu četvrtinu sa dvocifrenom razlikom. U drugom poluvremenu domaćin je imao potpunu inicijativu, i do kraja uspeo da slave dvocifrenom razlikom. Dibantsa je utakmicu završio na kraju kao najefikasniji sa 19 poena, a samo poen manje ubacili su Aleksandre Sar i Entoni Dejvis. U pobedničkoj ekipi Evan Mobli ubacio je 24 poena uz 12 skokova, dok je Pi Džej Votson dodao 22.