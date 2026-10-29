Za pobedu mora tripl-dabl, Jokić upisao 200. u karijeri i ponovo srušio Pelikanse

Od samog početka Denver je izgledao kao bolji rival. Nagetsi su sjajno otvorili utakmicu, brzo stigli do dvocifrene prednosti, a posebno raspoložen bio je Džamal Mari, koji je već u prvoj četvrtini pogodio tri trojke. Ni ostatak ekipe nije zaostajao, pa je Denver posle uvodnih 12 minuta imao čak 37:18.

Domaćin je u drugoj deonici zaigrao znatno bolje, pre svega u odbrani, a Zajon Vilijamson pravio je velike probleme gostima. Prednost Denvera počela je da se topi, pa se na veliki odmor otišlo sa rezultatom 57:45.

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Delovalo je da je Denver početkom treće četvrtine ponovo pronašao pravi ritam i brzo vratili razliku na 17 poena. Ipak, usledio je novi odgovor domaćina. Pelikansi su u poslednja dva i po minuta napravili seriju 9:0 i uspeli da priđu na samo šest poena zaostatka, čime su potpuno vratili neizvesnost pred odlučujuću četvrtinu.

Držali su se domaćini sve do poslednjih pet minuta, pokušavajući da istope prednost gostiju, koji makar poenterski nisu imali pomoć Jokića u poslednjih deset minuta. Ipak, kada je bilo najpotrebnije, na scenu je stupio Kristijan Braun. Sa tri pogođene trojke u završnici odveo je Denver na 15 razlike minut pre kraja i stavio tačku na pitanje pobednika.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Mari sa 23 poena, dok je Jokić upisao novi tripl-dabl sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija. Na drugoj strani najraspoloženiji je bio Zajon Vilijamson sa 25 poena.