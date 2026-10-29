Peti Mils za Mozzart Sport: Bilo je priče sa Partizanom, jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim to

Australijanac je, potom objasnio kako je Asvel došao do preokreta. "U nastavku smo malo spustili tempo kada je reč o igri u odbrani u trećoj četvrtini. Dozvolili smo protivniku da se vrati. Posle smo morali da pronađemo naš napadački ritam, kako bi smo prelomili meč. Bili smo u rezultatskom minusu od 11 poena na šest minuta do kraja, ali smo pokazali snagu, okrenuli i pobedili. Takve pobede su važne za ekipu, ali idemo dalje".

Mils je u prebogatoj igračkoj karijeri proveo u NBA ligi čak 16 sezona. Vrhunac mu je bilo osvajanje titule sa San Antonijom, a od marta je u Evropi. Najpre je bio deo Tenerifa, da bi ovog leta zadužio opremu Asvela. Jasno je da je neko ko je i te kako pozvan da priča o sličnostima i razlikama između evroligaške i NBA košarke.

"Iskreno, te dve stvari (Evroliga i NBA) se uopšte ne mogu porediti. Kada se dublje analiziraju stvari, stiče se utisak da se radi o potpuno dva različita sporta. Kada je reč o meni, onda mi je mnogo pomoglo to što sam igrao za reprezentaciju dugi niz godina. Bilo je tu nastupa na FIBA takmičenjima. Sve to me je u nekoj meri pripremilo za ovo suđenje, pritisak i pravila, ali i igranje u Evroligi predstavlja potpuno novo iskustvo. Oduvek sam imao veliku želju da se okušam u Evroligi i sve što ide uz to. Zaista uživam u svakom delu toga".

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Jeste Mils stigao u Asvel, ali se i te kako pričalo da ga želi Partizan Mozzart Bet. Australijanac je otkrio šta je istina.

"Imao sam neke razgovore i mislim da je za mene to bila prilika da doživim novo iskustvo i da vidim o čemu se zapravo radi. Bio sam otvoren za sve mogućnosti i pokušao sam da izvagam sve opcije koje sam imao. Bilo je to zanimljivo iskustvo za mene i moju porodicu jer smo mogli da zamislimo kako bi sve izgledalo. Međutim, kao što sam rekao, a to je da mi je najvažnije to što sam ovde, što mogu steći iskustvo i to posebno protiv ekipe iz Srbije. Jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim sve to, tome se posebno radujem".

Za kraj malo i o Nikoli Jokiću i Viktoru Vembanjami, kao i tome ko je bolji.

"Smatram da u ovom trenutku trofeji, priznanja i individualne nagrade verovatno govore same za sebe, kao i sve ono što je NIkola Jokić uspevao da uradi svih ovih godina na parketu. Međutim, jasno je da Vembi dolazi krupnim koracima i da sledi njegova dominacija. Kada je reč o San Antoniju, to je moj klub za ceo život. Na Zapadu su, šampioni su Konferencije i nema dileme da idu u veliko finale. Zapravo, siguran sam da idu do samog kraja", zaključio je Peti Mils u razgovoru za naš portal.