Peti Mils za Mozzart Sport: Bilo je priče sa Partizanom, jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim to
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 06:14
"Oduvek sam imao veliku želju da se okušam u Evroligi i sve što ide uz to. Zaista uživam u svakom delu toga"
Došao je Partizan Mozzart Bet u Vilerban sa nameromd da nadigra Asvel, nastavi pobednički niz i ostvari brejk na gostovanju na kojem bi timovi koji figuriraju kao oni sa ambicijama trebalo da pobeđuju. Međutim, crno-beli u tome nisu uspeli, a ispred Đoana Penjaroje i njegovih momaka isprečio se Peti Mils.
Nekadašnji bek San Antonio Sparsa, a sada glavni protagonista u redovima Asvela bio je čovek odluke u okršaju sa crno-belima. Australijanac je meč završio sa 14 poena, međutim, neki od njih u poslednjem kvartalu bili su presudni. Bivši as San Antonija je za Mozzart Sport podelio utiske o velikoj pobedi nad crno-belima.
"Moram reći da je utakmica bila izuzetno teška i fizički veoma naporna. Znao sam da će pobednika odlučiti odbrana i da će to biti najvažnije. Smatram da su obe ekipe odradile odličan posao u odbrani tokom većeg dela utakmice. Očekivano je bilo da se igra na mali broj poena. Odradili smo fenomenalan posao u prvom poluvremenu, uspeli smo da ih svedemo na samo 32 poena, što je odlično za ovaj nivo takmičenja", počeo je priču Mils.
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Australijanac je, potom objasnio kako je Asvel došao do preokreta.
"U nastavku smo malo spustili tempo kada je reč o igri u odbrani u trećoj četvrtini. Dozvolili smo protivniku da se vrati. Posle smo morali da pronađemo naš napadački ritam, kako bi smo prelomili meč. Bili smo u rezultatskom minusu od 11 poena na šest minuta do kraja, ali smo pokazali snagu, okrenuli i pobedili. Takve pobede su važne za ekipu, ali idemo dalje".
Mils je u prebogatoj igračkoj karijeri proveo u NBA ligi čak 16 sezona. Vrhunac mu je bilo osvajanje titule sa San Antonijom, a od marta je u Evropi. Najpre je bio deo Tenerifa, da bi ovog leta zadužio opremu Asvela. Jasno je da je neko ko je i te kako pozvan da priča o sličnostima i razlikama između evroligaške i NBA košarke.
"Iskreno, te dve stvari (Evroliga i NBA) se uopšte ne mogu porediti. Kada se dublje analiziraju stvari, stiče se utisak da se radi o potpuno dva različita sporta. Kada je reč o meni, onda mi je mnogo pomoglo to što sam igrao za reprezentaciju dugi niz godina. Bilo je tu nastupa na FIBA takmičenjima. Sve to me je u nekoj meri pripremilo za ovo suđenje, pritisak i pravila, ali i igranje u Evroligi predstavlja potpuno novo iskustvo. Oduvek sam imao veliku želju da se okušam u Evroligi i sve što ide uz to. Zaista uživam u svakom delu toga".
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Jeste Mils stigao u Asvel, ali se i te kako pričalo da ga želi Partizan Mozzart Bet. Australijanac je otkrio šta je istina.
"Imao sam neke razgovore i mislim da je za mene to bila prilika da doživim novo iskustvo i da vidim o čemu se zapravo radi. Bio sam otvoren za sve mogućnosti i pokušao sam da izvagam sve opcije koje sam imao. Bilo je to zanimljivo iskustvo za mene i moju porodicu jer smo mogli da zamislimo kako bi sve izgledalo. Međutim, kao što sam rekao, a to je da mi je najvažnije to što sam ovde, što mogu steći iskustvo i to posebno protiv ekipe iz Srbije. Jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim sve to, tome se posebno radujem".
Za kraj malo i o Nikoli Jokiću i Viktoru Vembanjami, kao i tome ko je bolji.
"Smatram da u ovom trenutku trofeji, priznanja i individualne nagrade verovatno govore same za sebe, kao i sve ono što je NIkola Jokić uspevao da uradi svih ovih godina na parketu. Međutim, jasno je da Vembi dolazi krupnim koracima i da sledi njegova dominacija. Kada je reč o San Antoniju, to je moj klub za ceo život. Na Zapadu su, šampioni su Konferencije i nema dileme da idu u veliko finale. Zapravo, siguran sam da idu do samog kraja", zaključio je Peti Mils u razgovoru za naš portal.