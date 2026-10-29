Bogi protiv Bogija: Bogdanović rešetaо, Marković debitovao u NBA ligi; Stef Kari kao u najboljim danima

Ipak, ovaj susret bio je posebno zanimljiv i zbog dvojice srpskih košarkaša. Bogdan Bogdanović odigrao je najbolju šutersku partiju od početka sezone, iako je najveći deo svog učinka ostvario tek u poslednjoj četvrtini. Sa druge strane, ubedljiv poraz domaćina otvorio je prostor za Bogoljuba Markovića , nekadašnjeg košarkaša Mege, koji je konačno dobio priliku da upiše prve minute, ali i poene u NBA ligi.

Pet utakmica, pet pobeda! Hjuston iz utakmice u utakmicu potvrđuju da ima kvalitet da se umeša u borbu za sam vrh Zapadne konferencije, a novi trijumf ostvarili su na gostovanju Milvokiju, gde su bez većih problema izašli na kraj sa Baksima.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Iako je prva četvrtina protekla u prilično izjednačenoj borbi, Hjuston je već u drugoj pokazao koliko je trenutno kvalitetnija ekipa. Drugu deonicu Roketsi su dobili sa 34:14, pa su već na veliki odmor otišli sa ogromnih 22 poena viška (57:35). Milvoki je u nastavku pokušao da uhvati priključak, ali je tada na scenu stupio Fred Vanvlit. Plejmejker Hjustona pokazao je koliko je prošle sezone nedostajao ekipi i vezao je čak 15 poena svog tima u trećoj četvrtini, ne dajući šansu domaćinu da zapreti.

A kada je već bilo jasno kome će pripasti pobeda, svoj doprinos morao je da da i Bogdan Bogdanović. Pogodio je sva četiri pokušaja za tri poena u poslednjih 12 minuta i tako odigrao najbolju napadačku utakmicu od dolaska u Hjuston. Iako je u tim trenucima praktično sve bilo rešeno, ovakvo izdanje najbolje pokazuje šta Bogdan može da donese Roketsima. U ekipi koja već ima ogroman napadački kvalitet, njegovo iskustvo i šut sa distance mogli bi da budu izuzetno važni tokom sezone. Sa druge strane, Milvoki nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo, ali je visok zaostatak makar omogućio treneru da priliku pruži i igračima koji do sada nisu imali prostora u rotaciji. Među njima se našao i Bogoljub Marković, nekadašnji košarkaš Mege, koji je tako konačno dočekao debi u najjačoj ligi sveta. Mladi srpski košarkaš uspeo je i da se upiše u strelce, pošto je pogodio nakon ofanzivnog skoka i tako stigao do prvih NBA poena. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Fred Vanvlit sa 24 poena, dok ga je Amen Tompson pratio sa 23. Bogdan Bogdanović dodao je 16 poena, a kod Milvokija najraspoloženiji je bio Tajler Hiro sa 23 poena.

A kakvu je tek partiju odigrao Stef Kari! Legendarni plejmejker Golden Stejta protiv Minesote podsetio je na svoja najbolja izdanja. Voriorsi su tokom većeg dela susreta imali prednost, ali su Timbervulvsi u završnici ozbiljno zapretili. Ipak, Kari je bio nezaustavljiv i sa čak 44 poena predvodio svoju ekipu do druge pobede u sezoni - 119:114. Od samog početka bilo je jasno da je Kari posebno raspoložen. Već u prvom poluvremenu ubacio je 23 poena, uz pet pogođenih trojki. Posebno je blistao u drugoj četvrtini, kada je za svega šest minuta postigao 17 poena i pomogao Voriorsima da na veliki odmor odu sa 16 poena prednosti (64:48).