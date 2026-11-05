Borba za vrh Istoka pripala Filadelfiji; Branson presudio Čikagu već u prvoj četvrtini

Siksersi nisu dozvolili da se tradicija nastavi. Filadelfija je na gostovanju slavila rezultatom 112:106, stigla do pete uzastopne i ukupno osme pobede u sezoni, a ujedno prekinula niz poraza protiv Detroita. Od samog starta su potpuno kontrolisali utakmicu, predvođeni Džejlenom Braunom , koji je već u prvom poluvremenu zatrpao koš Pistonsa.

Derbi Istočne konferencije odigran je u Detroitu, gde su se sastale dve ekipe koje su sezonu otvorile sa samo jednim porazom. Filadelfija je u ovaj susret ušla sa skorom 7-1, dok su Pistonsi imali pobedu manje (6-1). Jedini poraz Siksersima ove sezone naneo je upravo Detroit, koji ih je savladao pre desetak dana, a ujedno im je to bila i peta uzastopna pobeda u međusobnim duelima.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Do odlaska na poluvreme Filadelfija je stekla 16 poena prednosti, i to uprkos izostanku napadačkog doprinosa Tajrisa Maksija, koji je u uvodna 24 minuta postigao svega dva poena uz šut 1/7 iz igre. Ipak, njegovu ulogu u potpunosti je preuzeo Džejlen Braun, koji je već do velikog odmora ubacio 23 poena i bio najzaslužniji za vođstvo gostiju. U redovima Detroita i te kako se osećao izostanak Džejlena Durena. Bez glavnog oslonca u reketu, Pistonsi nisu imali odgovor na dominaciju Filadelfije u skoku, što su gosti koristili da održavaju prednost. Siksersi su kontrolisali rezultat tokom većeg dela drugog poluvremena, ali Detroit nije odustajao. Na krilima Kejda Kaningema i Dankana Robinsona, domaćini su na minut do kraja uspeli da priđu na svega četiri poena zaostatka, ali je Džejlen Braun blokadom nad Kejdom Kaningeom pri šutu za tri poena, sprečio potencijalnu dramu u finišu.

Kao što je već postala praksa ove sezone, najveći teret u redovima Filadelfije ponovo su izneli starteri, koji su svi meč završili sa dvocifrenim učinkom. Kratka rotacija Siksersa nije ništa novo, ali ono što ekipa iz Pensilvanije pokazuje kada je u punom sastavu za sada izgleda zaista impresivno. Braun je utakmicu završio sa 30 poena, dok ga je pratio Džoel Embid sa 26 poena i 14 skokova. Maksi je nakon slabog prvog poluvremena uspeo da stigne do 19 poena, dok je Lebron Džejms bio nadomak tripl-dabla sa 13 poena, deset asistencija i osam skokova. Vi Džej Edžkomb dodao je 11 poena. Kod Detroita je najefikasniji bio Dankan Robinson sa 27, Kejd Kaningem je ubacio 26 poena uz 11 asistencija, dok je Ausar Tompson ostvario dabl-dabl sa 11 poena i 17 skokova. A u Njujorku smo videli potpunu dominaciju domaćina - 135:105! Niksi su od prvog minuta zatrpavali koš Čikaga, već nakon uvodne četvrtine imali 22 poena prednosti, da bi do odlaska na veliki odmor razlika narasla na čak 32 poena (84:52). Da će ovo biti duga i teška noć za Čikago, već im je pokazao Džejlen Branson, koji je u prvoj deonici ubacio 22 poena. Koliko je posle Njujork bio dominantan, najbolje govori činjenica da su starteri praktično celu poslednju četvrtinu presedeli na klupi, pošto za njihovim povratkom nije bilo potrebe.

Takav rasplet omogućio je priliku i igračima koji ove sezone nisu imali mnogo prostora da se pokažu. Među njima je i Dalton Kneht, koji je konačno dobio minutažu nakon što su ga Lejkersi otpusti pred početak sezone, i iskoristio je na najbolji način. Nekadašnji košarkaš franšize iz Kalifornije meč je završio sa deset poena i sedam skokova. Branson je utakmicu završio sa 33 poena, pratio ga je O Dži Anunobi sa 18, dok je Karl Entoni Tauns uz 17 poena upisao i 12 skokova. Kod gostiju su najefikasniji bili Tre Džons i Džajlin Selers sa po 14 poena, dok je mladi Kejleb Vilson, četvrti pik ovogodišnjeg drafta, odigrao najslabiju utakmicu od početka sezone. Prvi put nije uspeo da stigne do dvocifrenog učinka, pošto je za 22 minuta na parketu postigao svega pet poena uz šut 2/12 iz igre. Boston je uspeo da se vrati na pobedničke staze nakon poraza od Hjustona, i to bez pomoći Džejsona Tejtuma, koji je prvi put ove sezone dobio odmor. Seltiksi su pred svojim navijačima savladali Milvoki rezultatom 109:102 i zadržali maksimalan učinak na domaćem parketu, a za Bakse je ovo četvrti uzastopni poraz, i nakon osam utakmica imaju samo jednu pobedu. Iako su domaći u jednom trenutku imali i 22 poena prednosti, Baksi su uporno držali priključak i na nešto manje od tri minuta do kraja uspeli da izjednače (97:97). Ipak, za potpuni preokret nije bilo snage. Boston je u preostalom vremenu nošen Derik Vajtom uspeo da zatvori utakmicu u svoju korist.