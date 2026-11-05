Zvezda preko Mehelena do druge faze Evrolige
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 01:21
Crveno-bele stigle do treće pobede i izjednačile se sa italijanskim Skiom na vrhu grupe B
Košarkašice Crvene zvezde nastavljaju sa odličnim partijama u Evroligi! Nakon pobede protiv Galatasaraja u Istanbulu, izabranice Marine Maljković slavile su i na gostovanju Mehelenu rezultatom 87:69, čime su stigle do treće pobede u četiri kola i već sada obezbedile plasman u narednu fazu takmičenja.
Za crveno-bele košarkašice ovo je drugi put ove sezone da su savladale belgijski tim, koji su na otvaranju takmičenja u Beogradu deklasirale sa 89:56. Ovoga puta otpor rivala trajao je nešto duže, ali je odlična treća četvrtina bila dovoljna da Zvezda reši pitanje pobednika.
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Zvezda je utakmicu otvorila serijom 8:0, ali su domaće košarkašice brzo uhvatile priključak i nisu dozvolile gošćama da se odlepe, pa je na poluvremenu ekipa Marine Maljković otišla sa tri poena prednosti. Ipak, sve što je Mehelen uspevao da uradi tokom prvih 20 minuta palo je u vodu u nastavku. Zvezda je u trećoj četvrtini ubacila čak 33 poena, a protivnicama dozvolila svega 12. Prednost je za deset minuta porasla na 24 poena (71:47), pa je poslednja deonica predstavljala samo formalnost.
Najzaslužnija za novi evropski trijumf bila je Alija Kolijer sa 23 poena, dok je Destani Henderson uz 17 poena podelila i sedam asistencija. Odličnu partiju pružila je i Artemis Spanu, koja je upisala dabl-dabl sa 15 poena i 11 skokova.
Sada sledi tronedeljna pauza u Evroligi, nakon koje će crveno-bele ugostiti italijanski Skio, sa kojim su trenutno izjednačene na vrhu grupe B.