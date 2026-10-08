Najava dana (četvrtak, 8. oktobar): Partizan Mozzart Bet sa Realom, a Zvezda protiv Dubaija

HELSINKI – VPS, 17.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Finska 1)

Klub iz prestonice trenutno drži treće mesto i juri vrh tabele, pa mu je trijumf pred domaćom publikom imperativ za ostanak u trci za čeona mesta. Sa druge strane, tim iz VPS zauzima petu poziciju i pokušaće da ponovi scenario iz maja kada je uspeo da iznenadi favorizovani HJK, zbog čega se očekuje taktički otvoren meč.

ŠAMROK ROVERS – DROGEDA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Rep, Irska 1)

Domaćinu je pobeda neophodna u šampionskoj trci, a samopouzdanje crpi iz prethodnog okršaja u Dablinu kada je lako slavio sa 4:1. Sa druge strane, gosti iz Drogide se nalaze u opasnoj zoni i u ovom teškom gostovanju pokušaće da postave čvrst bedem na terenu, nadajući se da mogu ponoviti partije sa svog stadiona gde su ove godine dvaput uspešno ukočili favorizovane Roverse odigravši oba puta 0:0.

ORAN – SETIF, 21.00

(Fudbal, Alžir 1)

Domaćin ulazi u ovaj meč s velikim samopouzdanjem nakon sjajnog starta prvenstva i dve vezane pobede na otvaranju, pa želi da iskoristi domaći teren za nastavak trijumfalne serije. Nasuprot njima, višestruki prvak Setif traži stabilizaciju forme jer je u uvodnim kolima beležio promenljive rezultate, a recept za uspeh na teškom gostovanju tražiće u prošlosezonskom scenariju kada je potpuno nadigrao i deklasirao ekipu Orana sa ubedljivih 3:0.

DUBAI – CRVENA ZVEDA, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Posle dva uvodna poraza, crveno-beli su savladali Anadolu Efes i upisali su prvi trijumf u elitnom takmičenju. Posle poraza od FMP-a u Železniku, vreme je ponovo za pokušaj prve pobede u Dubaiju od kada ovaj tim postoji. Ibon Navaro suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred ovo daleko gostovanje, pošto je startni centar Džonatan Motli zbog povrede van stroja na nekoliko nedelja, dok je nastup Ognjena Dobrića pod velikim znakom pitanja nakon obnovljene povrede na treningu.

MAKABI T.A. – OLIMPIJA MILANO, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Evroligaški okršaj Makabija i Olimpije iz Milana igra se u beogradskom Pioniru, a oba tima imaju imperativ pobede zbog lošeg starta sezone. Izraelski klub traži prvi trijumf i izlazak sa dna tabele, pa na neutralnom terenu mora da smanji greške i prekine seriju poraza. Sa druge strane, Italijani žele da iskoriste prednost u skoku i preko raspoloženih pojedinaca nametnu ritam koji bi im doneo važan brejk u gostima.

BAJERN – VIRTUS BOLONJA, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Bavarci žele da na krilima domaće publike i čvrstom defanzivom uspostave kontrolu nad utakmicom i poprave dosadašnji plasman. Nasuprot njima, italijanski sastav stiže u Minhen sa željom da preko spoljne linije i dominacije pod košem sruši napad rivala, tražeći ujedno i osvetu za neuspehe na prethodnim gostovanjima u Nemačkoj. Oba tima imaju po jednu pobedu, a Virtus je u prošlom kolu savladao Olimpijakos sa 96:94.

PANATINAIKOS – FENERBAHČE, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Domaći sastav koji sa klupe predvodi legendarni Željko Obradović želi da pred fanatičnim navijačima materijalizuje sjajan raspored i upiše novu pobedu. Atinjani će pod košem dobiti ogromno pojačanje jer se u rotaciju vraća oporavljeni centar Mustafa Fal. Sa druge strane, istanbulski klub predvođen raspoloženom bekovskom linijom dolazi pun samopouzdanja tako da nam uzbuđenje ne gine.

VALENSIJA – HAPOLEL T.A, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Španski sastav želi da na krilima domaće publike i efikasne napadačke igre diktira tempo od samog starta kako bi osigurao novi trijumf. Nasuprot njima, izraelski tim stiže sa namerom da agresivnom odbranom i skok-igrom poremeti ritam favorita, tražeći ujedno i revanš za prethodni tesan poraz koji su pretrpeli protiv Valensije nakon produžetka. Inače Valensija je startovala sa tri pobede, dok Hapoel ima poraz samo od Bajerna.

REAL MADRID – PARTIZAN MOZZART BET, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Iako španski velikan iza sebe ima nekarakteristično loš start od tri vezana poraza na gostovanjima, u taboru crno-belih vlada maksimalan oprez jer se radi o izuzetno talentovanoj ekipi koja pred domaćom publikom traži hitan izlazak iz krize. Domaći tim ove sezone forsira znatno brži ritam igre, a najveća opasnost za oslabljeni Partizan, koji na ovo putovanje kreće bez povređenih Derika Vilisa i Lamara Stivensa, biće pod košem gde dominira Edi Tavares.