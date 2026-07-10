NAJAVA DANA (petak, 10. jul): Sudar Crvene furije i Crvenih đavola, i naravno spektakl Đokovića i Sinera na Vimbldonu!

J. SINER – N. ĐOKOVIĆ, 16.35

(Tenis, Vimbldon)

Janik Siner, koji je prošle godine slavio protiv Đokovića glatko u tri seta, u finalu je bio bolji od Karlosa Alkarasa, kog ove sezone nema u Londonu. Njih dvojica će po četvrti put odmeriti snage na Vimbldonu s tim što je skor 2-1 u korist srpskog tenisera. Fascinirani smo činjenicom da Feliks Ože Alijasim, četvrti teniser sveta, nije mogao fizički da slomi u četvrtfinalu Vimbldona 39-ogodišnjeg Novaka Đokovića, koji je posle nešto više od pet časova igre obezbedio polufinale – 3:2 (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

A. ZVEREV – FERI ARTUR, 14.35

(Tenis, Vimbldon)

Artur Feri je na Vimbldonu ostvario neočekivani plasman u polufinale, postavši prvi britanski igrač od 2022. godine koji je stigao do ove faze, nakon što je savladao niz jakih protivnika. Aleksander Zverev važi za jasnog favorita zahvaljujući velikom iskustvu i prilikama da dođe do svog prvog vimbldonskog finala. Da ne polemišemo, Feri koji je 114. na ATP listi, ima više teoretske, nego stvarne šanse protiv trećeg reketa planete.

DNJEPAR MOGILJEV – MINSK, 17.30

(Fudbal, Belorusija 1)

Dnjepar Mogiljev dočekuje FK Minsk u meču gde oba tima traže važne bodove. Istorija susreta govori da može da bude neizvesno, ali je veliko pitanje da li je treba uzimati u obzir. Naime, domaći su na ivici zone ispadanja, i iz poslednjih pet mečeva ima tri poraza, remi i jednu pobedu. Minsk ima tri remija i dve pobede.

VPS – SJK, 18.00

(Fudbal, Finska 1)

VPS je četvrti na tabeli, ima samo dva poraza, i zaista igra dobro o čemu svedoči i gol razlika koja broji 21:11. Sve u svemu, trebalo bi da na domaćem terenu igra dominantnije od SJK-a, koji jeste među najslabijim timovima na tabeli, ali koji beleži sve bolje rezultate, a ima samo jedan poraz sa prethodnih pet utakmica. Obrazac njihovih mečeva podrazumeva dosta golova, makar je tako bilo u poslednja četiri navrata.

DANDOK – DROGEDA, 20.45

(Fudbal, Rep. Irska 1)

Dandok je već na minus šest bodova u odnosu na trećeplasirani St. Patriks, ima dva poraza u nizu iz poslednjih pet kola, tako da mu tri boda znače više nego ikada. Drogeda je na ivici opasne zone, ma samo dva boda sa prethodnih pet mečeva, i gol razliku koja broji 27:40. Dakle, ova ekipa ima očajnu odbranu, što domaćinu širom otvara vrata.

VOTERFORD – ST. PATRIKS, 21.00

(Fudbal, Rep. Irska 1)

Cilj Sent Patriksa je sustizanje Bohemiansa, koji ima dva boda više i nalazi se na drugom mestu na tabeli. Sve u svemu, ovo će biti izazovan meč za njih, a pretežak za domaćina koji je u zoni ispadanja, mada je zabeležio tri pobede u poslednjih pet kola. Na poslednjem meču para, koji je odigran pre mesec dana, Sent Patriks je slavio sa 4:1.

IR REJKJAVIK – TROTUR, 21.15

(Fudbal, Island 2)

Trotur je yako;io u borbi za čelo tabele, nakon što je poražen od Njardvika u prošlom kolu, što je svakako tretirano kao iznenađenje. Popravni ih očekuje protiv svakako slabijeg IR Rejkjavika, koji je u seriji od dva poraza. Inače, Trotur je dobio poslednja dva meča para, na kojima je dolazila GG4+ igra.

LEIKNIR – GROTA, 21.15

(Fudbal, Island 2)

Reč je osustetu osrednjih ekipa približne snage, što samo po sebi znači da ova utakmica može da bude napeta. Pak, ono što je evidentno, odnosi se na lošu odbranu Grote koja je na 11 utakmica primila čak 25 golova. Ovaj podatak zgodan je za kladilačke potrebe, kao i informacija da na mečevima para redovno dolazi GG3+ ili GG4+ tip.

NJARDVIK –GRINDAVIK, 21,15

(Fudbal, Island 2)

Gostujući Grindavik je na ivici opasne zone i ima tri uzastopna remija za sobom. Gol razlika im je 9:12, tako da je samo napad kriv takvu poziciju na tabeli. Dakle, odbrana im je dobra, a sada ima posla sa Njardvikom koji takođe ima odličnu odbranu i nešto efikasniji napad. Na poslednja dva meča para dolazio je X.