Preokret - Mozes Rajt ispalio Barselonu! Hoće da bude Maneken i Makedonac

Neverovatne stvari dešavaju se Barseloni, koja trenutno ima petoricu igrača i sada će ih biti još manje. Očekuje se da ode Đoel Para , a ujedno su ostali i bez Mozesa Rajta , iako je to bilo glavno pojačanje zasad. Problem je što nemaju ni trenera jer su sve opcije propale i na tom polju. Italijan Paolo Galbijati , trener Baskonije i glavni kandidat za klupu Barselone, neće preuzeti tim jer su pregovori propali. Baskonija je tražila gotovo 1.000.000 obeštećenja za trenera koji je prošle sezone osvojio Kup kralja, što Barselona nije htela da plati. Tu je nastao dodatni problem - Galbijatijev agent je ujedno agent i Mozesa Rajta, tako da je verovatno i tu bilo nečega što je nateralo stamenog centra da se predomisli i ipak izađe iz dogovorenog ugovora sa Barselonom.

Sve nedaće katalonskog tima trenutno koriste druge ekipe, a ovu konkretno iskoristio je brzinski tim iz Milana. Mozes Rajt će postati Maneken i tako će se pridružiti Devonu Holu, Darijusu Tompsonu i bivšem saigraču iz Olimpijakosa Aleku Pitersu, kao jedno od pojačanja ovog leta. Pravi se i u Milanu dobra ekipa za narednu sezonu, sa uglavnom veteranima za početak koji su došli, ali eto sada i Rajta da bude jedan od glavnih i da gospodari na poziciji petice. Stigli su još i Ar Džej Kol, Džejson Burnel i Nikola Akele, pa za sada tim Đuzepea Poete ima možda i previše igrača, tako da se očekuju odlasci definitivni Lorenza Brauna, Nejta Sestine, Zeka Ledeja, Džoša Niba i Brajanta Danstona.

Što se tiče još Mozesa Rajta, zanimljivo je da bi trebalo da uskoro postane reprezentativac Severne Makedonije, kako prenosi "BasketNews". Trenutno je u završnim pregovorima i dogovorima da dobije pasoš Severne Makedonije i mogao bi da debituje u avgustu za njih u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2029. godine. Utakmice su na programu 27. i 30. avgusta, kada se vrše poslednje pripreme za početak evroligaške sezone, ali će svakako igrati za našu susednu državu, ako se nešto ne promeni u međuvremenu. Već je pokušavao ranije da igra za neku od evropskih selekcija jer je u vremenu kada je nastupao za Olimpijakos hteo da nastupa za Kipar. Nije uspeo tada, ali eto ga sada u jednoj evropskoj reprezentaciji.

Podsećamo, protekle sezone bio je jedan od najboljih evroligaških centara i vrhunski je igrao u dresu Žalgirisa. Beležio je 13,2 poena i 6,5 skokova za prosečan indeks korisnosti 17,1 za 23 minuta na parketu. Sa litvanskom ekipom igrao je četvrtfinale Evrolige i osvojio titulu i kup sa timom iz Kaunasa.