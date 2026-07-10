Srbija vratila Joviću samopouzdanje: Spreman sam za Janisa, moram da popravim šut

Da bi to ostvario, Jović smatra da mora da bude mnogo bolji nego prošle sezone. Posle sezone 2024/25, u kojoj je beležio rekorde karijere sa 10,7 poena, 2,8 asistencija za 25,1 minut po utakmici, usledio je veliki pad U prošloj sezoni prosečno je beležio svega 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije uz veoma slab šut – 36,6 odsto iz igre i samo 26,9 odsto za tri poena u 47 nastupa. Među 229 igrača koji su u sezoni uputili najmanje 160 šuteva za tri poena, Jović je imao drugi najlošiji procenat u celoj NBA ligi. Lošiji je bio samo Ron Holand iz Detroita sa 25,3 odsto.

Iako su tokom leta kružile brojne glasine o njegovom odlasku, srpski reprezentativac nije dozvolio da ga to optereti i poremeti. "Nisam bio zabrinut, jer, kao što svi kažu, ne možeš da kontrolišeš takve stvari. To nije do mene. Naravno da sam želeo da ostanem. Dok sam ovde, želim da osećam da vraćam nešto gradu, navijačima i klubu. To mi je najvažnije. Srećan sam i nadam se da ću pomoći timu da ode korak dalje ove sezone i obraduje navijače i upravu" .

Majami je u Milvoki poslao Tajlera Hiroa, Haimea Hakeza Džuniora, Kasparasa Jakučionisa, Kelela Vera i veliki broj pikova kako bi doveo Janisa Adetokumba , usput i Bobija Portisa u celom tom paketu. "Srećan sam što sam ostao. Mislio sam da verovatno neću biti ovde. Zaista sam srećan. Ne samo zato što ću igrati sa Janisom, već i zato što ću moći da učim od jednog od najboljih četvorki svih vremena. Način na koji živi, kako se odnosi prema košarci i sve ostalo" , rekao je Jović za Majami Herald posle treninga u Las Vegasu, gde se NBA ekipe pripremaju za Letnju ligu.

Moraće ove sezone mnogo bolje.

"Takvu sezonu nikada ne možeš tek tako da zaboraviš. Nije bila dobra, ali sam mnogo naučio. Mislim da čovek najviše nauči upravo kada je na dnu. Tada shvati da više nikada ne želi da bude u toj situaciji i uradi sve da se to ne ponovi. Prošla sezona nije bila dobra, ali me je mnogo naučila. Verujem da će ova biti mnogo bolja".

Jović je bio starter samo na otvaranju prošle sezone, a zatim više nijednom nije počeo utakmicu u prvoj postavi, da bi pred kraj sezone potpuno ispao iz rotacije. Posle potpisanog četvorogodišnjeg ugovora sa Hitom vrednog 62.400.000 dolara, priznao je da je imao problema sa motivacijom.

"Mnogo sitnica se poklopilo i nije mi pomoglo da budem uspešan. Mentalno, prvi put sam posle potpisa ugovora osetio da nisam dovoljno motivisan. Kao da mi je bio potreban neki novi izazov. Kada ne igraš dobro, izgubiš motivaciju, a onda poželiš da ponovo budeš onaj pravi".

Samopouzdanje mu se vratilo upravo sada, posle odličnih partija za reprezentaciju Srbije.

"Dobro je. Takve partije vrate samopouzdanje. Oduvek sam znao koliko vredim i nikada nisam prestao da verujem u sebe. Ali lepo je kada dobro igraš za svoju zemlju. To mi je vratilo samopouzdanje".

Jović već razmišlja o ulozi koju će imati u potpuno novom sastavu Majamija. Svestan je da lopta neće često biti u njegovim rukama pored Bema Adebaja i Janisa Adetokumba.

"Neću imati mnogo loptu. Za to imamo druge igrače. Moram da popravim šut, to je najvažnije. Posle toga dolaze sitnice – utrčavanja, kretanje uz čeonu liniju, spremnost da iskoristim prostor koji će nastajati jer Bem i Janis privlače ogromnu pažnju odbrane. Gledao sam mnogo snimaka. Čak i tokom reprezentativnih obaveza radio sam na jednostavnim stvarima – utrčavanjima, blokovima, ofanzivnom skoku – kako bih se što bolje uklopio u sistem Hita".

Zna šta da očekuje o Janisa. Kratko i jasno.

"On je zver. Tu nema mnogo šta više da se kaže", zaključio je.