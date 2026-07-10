Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Očekivan kec na Francuze

ZAOKRUŽENO

HAJDUK - ŽILINA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 2:0

Pompeznih najava nema, remont je izvršen, a start u kvalifikacijama za Ligu Evrope je dobar. Verovatno i bolji no što su se danas mnogi na Poljudu nadali. Sjatilo se oko 22.500 duša u školjku i većina ju je sa osmesima napustila, jer Hajduk je pobedio Žilinu i ostavio sasvim solidan utisak.

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CSKA SOFIJA - DERI S (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:2

Namučili su se Bugari protiv ekipe iz Severne Irske, ali su izboksovali pobedu, istina neveliku pred, očekuje se, zanimljiv revanš. Istina, Deri nije vodio ni jednom tokom meča, ali je barem malo zabiberio kada je stigao do drugog pogotka u 88. minutu.

FRANCUSKA - MAROKO (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 2:0

Osmim golom na ovom Mundijalu Embape se izjednačio sa Mesijem na vrhu liste strelaca. Ipak, još nekoliko istorijskih ostvarenja dosegao je ovim pogotkom. Izjednačio je učinak sa prethodnog Mundijala (osam golova i dve asistencije), postavši prvi fudbaler koji je bio direktno uključen u 10 pogodaka na dva uzastopna SP. Takođe, prvi je fudbaler koji je, zbirno pogocima (64) i asistencijama (36), učestvovao u 100 golova za reprezentaciju Francuske.

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BOHEMIANS D. - ST. DŽOZEF (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 2:0

Mala kvota, sada se i vidi zašto. Jednostavno, Irci su prejaki za tim iz Gibraltara (barem za sada). Mada, kako se stvari okreću ne bi bilo čudno i da se to dogodi u revanšu.

GLENATORAN - RIGAS (tip 2, kvota 1,62) – rezultat 1:2

Ovo je jedan od dva kladilačka tipa koja su se našla među Top 10 najigranijih u MOZZARTU, a da su naši igrači očekivali pobedu domaćina. I ovaj je, istina malo teže nego kod gostovanja Škendije, prošao, ali je ipak – prošao.

KOLEDŽ E. - ŠKENDIJA (tip 2, kvota 1,63) – rezultat 0:5

Očekivano, najlakši posao od ekipa sa Balkana ovog četvrtka imala je Škendija. Klub koji sada već ima iskustvo igranja u nokaut fazi Lige konferencije, razbio je gibraltarsku FK Evropu na gostujućem terenu.

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PRECRTANO

DINAMO MN. - SILEKS (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 0:1

Od klubova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, najviše razloga za ponos imaju fudbaleri Sileksa iz Kratova. Klub iz malog mesta od oko 7.000 stanovnika uspeo je da savlada najveći beloruski klub. Makedonski tim trijumfovao je golom iz penala Esmira Hasukića u 42. minutu. Doduše, Dinamo iz Minska, kao i svi ostali beloruski klubovi, nije bio domaćin u svojoj zemlji, već u Bugarskoj, u Staroj Zagori.

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DINAMO KIJEV - UNIV KLUZ (tip 1, kvota 1,42) – rezultat 0:0

Završili su Kijevljani meč protiv Univerzitatee Kluž bez golova, što je posebno neverovatno za duel odigran u Lublinu, na neutralnom terenu. Oni su, naime, protiv Rumuna uputili 23 udarca na gol (pet u okvir) naspram ukupno tri rivala.

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ŠERIF - ALUMINIJ (tip 1, kvota 1,36) – rezultat 0:0

Zvučnija imena u večerašnjim bojevima, Šerif i Dinamo Kijev, na primer, nisu uspeli da ostvare nikakav kapital pred revanš u gostima. Završili su mečeve protiv slovenačkog Aluminija, odnosno Univerzitatee Kluž bez golova.

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VELEŽ - MILSAMI (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:1

Kada je Velež iz Mostara prethodna dva puta učestvovao u evropskim kvalifikacijama, ispadao je od Hamrun Spartansa sa Malte i Inter Eskaldesa iz Andore. Morali bi "Rođeni" da poprave utisak ovog leta tako što će proći makar prvu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije, mada, po rezultatu iz prve utakmice, ne sluti na dobro.

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