NAJAVA DANA (petak, 21. avgust): Uz Tobdžije otvaranju sezone Premijer lige

BETIS – REAL SOSIJEDAD, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Sosijedad je prošlu sezonu završio na 10. mestu, dok je Betis bio peti, s čim je obezbedio takmičenje u Ligi šampona. Uz konstataciju da je Sosijedad vezao poraze na prijateljskim mečevima sa Tuluzom, Kelnom i Čelsijem, uz sećanje na poslednji meč para na kom je došao X. Dodajemo da je 3+ došlo na poslednje tri meča para.

MARSELJ – STRAZBUR, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

S obzirom na ofanzivni potencijal Marselja (treći napad lige prošle sezone sa 63 gola) i tradicionalno čvrstu igru Strasbourga u gostima, očekuje se napeta utakmica. Marselj ima blagu prednost zbog domaćeg terena, ali tradicija kaže da Strazbur zna kako da izvuče bod na Velodromu. Na poslednjem meču para došao je X, a na četiri od poslednjih pet mečeva para GG tip završava posao.

ERZURUM – GALATASARAJ, 20.30

(Fudbal, Turska 1)

Galata nas je iznenadila remijem sa Korumom u prvom kolu, dok Erzuruma na startu prvenstva i nije bio tako neočekivan ishod. Ono što je bitno, svakako se odnosi na ne tako dobru formu gostujućeg tima, koji na ide na noge prošle sezone najboljoj ekipi drugog ranga fudbala u Turskoj.

KORDOBA – ĐIRONA, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Đirona je u prvom kolu remizirala sa Leganesom, dok je Kordoba poražena od Burgosa sa 3:2. I, moglo bi se reći da su domaći dosta solidnije delovali na pripremama, dok je Đirona bila tim koji je u letnjem periodu uglavnom izvlačio remije. Sve u svemu, tek za nijansu bi ovde moglo da znači Đironino iskustvo igranja u španskoj eliti, do ispadanja iz Primere na kraju protekle sezone.

ČERNO MORE – DUNAV RUSE, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Ne zna se ko je gore otvorio sezonu, da li Černo More koje ima samo jedan bod i gol razliku od 4:13, ili Dunav koji je sakupio prva tri boda u prošlom kolu kada je posle četiri uzastopna poraza savladao Lokomotivu Plovdiv. S obzirom kako igraju i jedni i drugi, ne bi se s pouzdanošću moglo reći ko je bolji.

DANKERK – MONPELJE, 20.00

(Fudbal, Francuska 2)

Gosti imaju tri, a domaći dva igrača izbačena iz stroja. Skor im je jednak u prva dva kola, pa je dako Dankerk dobio Grenobl, a odigrao nerešeno sa Rensom. Na oba meča pala je hrpa golova, uz opasku da je gol razlika ovog tima 7:5. Monpelje je remizirao sa Dižomom, a savladao Nansi, dok je na oba meča došla 0-2 igra. Dankerk je bio bolji na poslednjem meču para.

PETROLUL – RAPID BUKUREŠT, 19.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Petolul ima devet bodova iz prvih pet kola, u kojima je poražen od Arđeša i Univerzitatee iz Krajove. Rapid ima bod manje, a u prošlom kolu savladao ga je Dinamo Bukurešt sa minimalcem. U tradiciji para je 0-2 tip, dok je na poslednjem susretu ovih timova u februaru bilo 1:1.

TONDELA – AKADEMIKA, 21.15

(Fudbal, Portugalija 2)

Tondela ima pobedu i poraz iz prva dva kola, dok je Akademika vezala dve dobitne uitakmice na kojima je dala pet, a primila samo jedan gol. Inače, Tondela se prošle sezone borila za opstanak u Proimeiri, ali nije uspela, što svakako i nije bilo moguće sa šupljim odbranom koja je primila 55 golova, i napadom koji je postigao 27. Biće ovo zanimljiv meč, jer Akademika je aktuelni vičešampion Portugalije 3.

RID – GAK GRAC, 19.30

(Fudbal, Austrija 1)

GAK ima tri boda, ali i neverovatno lošu gol razliku iz prva tri kola koja broji 2:12. To ukazuje na šuplju odbranu i poprilično nesposoban napad, pa Rid koji je dao tri, a primio sedam golova iz prva tri meča svakako ima čemu da se nada na ovom meču. Na poslednjem meču para bilo je 2:1 za Rid.