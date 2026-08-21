Pominjala se Zvezda, on odlazi u Seriju A: Bolonja pazarila štopera za 5.000.000 evra

Još u maju, ruski mediji su pustili vest kako je Crvena zvezda zainteresovana za dovođenje štopera Baltike Nejtana Gasame. Transfer insajder Ivan Karpov govorio je o cifri između 2.000.000 i 2.500.000 evra. Međutim, dalje od toga se nije otišlo, čak srpski šampion nije počeo nikakve pregovore sa Baltikom. Danas, tri meseca kasnije, štoper iz Malija nalazi se pred transferom karijere.

Kako prenosi Đanluka Di Marcio, Gasama je dogovorio sve uslove oko odlaska u Bolonju. Italijanski klub će na ime obeštećenja uplatiti 5.000.000 evra i postaće najveća prodaja u istoriji Baltike. Kad obavi lekarske preglede, snažni štoper će potpisati ugovor do 2030. godine. Gasama je prethodne sezone odigrao 24 utakmice u ruskoj Premijer ligi i upisao tri asistencije.