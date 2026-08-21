Pominjala se Zvezda, on odlazi u Seriju A: Bolonja pazarila štopera za 5.000.000 evra
Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 02:11
Nejtan Gasama, štoper ruske Baltike dogovorio transfer na Renato dal Aru
Još u maju, ruski mediji su pustili vest kako je Crvena zvezda zainteresovana za dovođenje štopera Baltike Nejtana Gasame. Transfer insajder Ivan Karpov govorio je o cifri između 2.000.000 i 2.500.000 evra. Međutim, dalje od toga se nije otišlo, čak srpski šampion nije počeo nikakve pregovore sa Baltikom. Danas, tri meseca kasnije, štoper iz Malija nalazi se pred transferom karijere.
Kako prenosi Đanluka Di Marcio, Gasama je dogovorio sve uslove oko odlaska u Bolonju. Italijanski klub će na ime obeštećenja uplatiti 5.000.000 evra i postaće najveća prodaja u istoriji Baltike. Kad obavi lekarske preglede, snažni štoper će potpisati ugovor do 2030. godine. Gasama je prethodne sezone odigrao 24 utakmice u ruskoj Premijer ligi i upisao tri asistencije.
Izabrane vesti
Momak koji ima pet nastupa za reprezentaciju Malija stasavao je kroz mlađe kategorije Nanta, u ranoj fazi karijere skupljao minute po nižim ligama Francuske, pre nego što je zaigrao za Slaviju iz Sofije iz koje je leta 2023. godine krenuo put Kalinjingrada za 500.000 evra.
U poslednje tri godine etablirao se kao jedan od najboljih štopera u Rusiji, pričalo se o tome da ga želi Marko Nikolić u AEK-u, ali i PAOK. Bolonji je štoper svakako preko potreban. Otišao je Džon Lukumi u Juventus za 20.100.000 evra i u poslednjoj liniji je ostala rupa. O tome je pričao i trener Domeniko Tedesko. Tu rupu će pokušati da zakrpe dovođenjem levonogog štopera iz Malija.