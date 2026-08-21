Rezzime jučerašnjeg dana (petak): Ti prokleti iksevi

ZAOKRUŽENO

HETAFE - PARTIZAN (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:1

Partizan je koketirao sa pobedom, promašivao kolosalne šanse, a onda je u poslednjih deset minuta primio dva gola. Umesto da se iz Španije vrate sa prednošću ili makar sa „pozitivnim“ remijem, crno-beli se vraćaju sa dva gola zaostatka pred revanš u Humskoj sledeće nedelje.

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CRVENA ZVEZDA - PLZENJ (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 3:0

Nove taktičke zadatke najbolje su usvojili Rade Krunić, Timi Maks Elšnik i Mirko Ivanić. Prvi je doktorski odigrao na realaciji štoper-zadnji vezni, unosivši mirnoću u poslednju liniju tima, drugi je bio savršen spoj između odbrane i napada, sa brojnim promenama pravca na terenu, a treći je bio glavni egzekutor onoga što je Crvena zvezda uspela da stvori kroz igru ove večeri.

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BEŠIKTAŠ - KAUNAS Z. (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 3:0

Dočekali su u Istanbulu debi Dušana Vlahovića, koji nije bio spreman proteklog vikenda za utakmicu domaćeg prvenstva. Stigao je srpski napadač kao veliko pojačanje, imao spektakularno predstavljanje i sve je bilo kao bombona po dolasku našeg reprezentativca, pa je došlo vreme i da se malo rastrči u novom, crno-belom dresu. Igrao je od 60. minuta, imao jednu dobru šansu...

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BENFIKA - ORHUS (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 3:1

Prošetaće se Benfika izgleda kroz ove kvalifikacije za Ligu Evrope. Kada je krenulo, razbili su Sent Galen u Lisabonu 'petardom'. Posle toga, Harts je dobio šest golova u mreži u glavnom gradu Portugala. Sada je na red došao danski šampion Orhus, koji je i najbolje prošao od svih navedenih.

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LEH POZNANJ - TUN (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 7:0

Leh je demolirao Tun 7:0 (5:0) u Poznanju za plasman u Ligu Evrope, može se slobodno reći jer će revanš biti čista formalnost, a da pitate i jedne i druge, da može, verovatno bi se oba tima dogovorila da se uopšte utakmica u Švajcarskoj ni ne igra.

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BRAGA - AUSTRIJA BEČ (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 2:0

Braga je rutinski opdradila deo posla na već čuvenom stadionu pobedivši sa 2:0. Golove za domaću ekipu postigli su Viktor sa bele tačke u 24. i Rodrigez u 88. minutu.

RENDŽERS - JABLONEC (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0

Veliko ime evropskog fudbala iz Glazgova je, iako sa desetoricom na terenu, uspelo na Ajbroksu da pobedi češki Jablonec. Kosta Nedeljković je debitovao za Rendžers, dobio je šansu u poslednjih nekoliko minuta, trebalo je da zatvori prilaze golu. I pre no što je kročio na travu Ajbroksa, sa nje se na klupu preselio Vanja Dragojević.

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PRECRTANO

GENT - HIBERNIAN (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 0:0

Imaju za čime da žale u Hibernijanu, pošto su u prvom poluvremenu promašili penal. Irski napadač Oven Elding nije bio precizan, a do kraja duela Škoti su samo još jednom uspeli da šutnu ka golu Genta.

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PAOK - BRAN (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 1:1

PAOK opasno mučio i neće imati prednost pred revanš u plej-ofu za plasman za Ligu konferencije. Remi protiv Brana iščupao je zahvaljujući Abdulu Babi. Bran je imao posed, ali je u napadu bio jalov. Nije uspeo bogzna šta da uradi napred.

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ATALANTA - HAPOEL T.A. (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 0:0

Klub iz Bergama je večeras, zajedno sa Panatinaikosom, najviše razočarao i navijače, ali i kladioce. Ne samo da nije pobedio i odbranio malenu kvotu 1,17, nego nije uspeo ni da zatrese mrežu. Moraće to mnogo, mnogo bolje u revanšu.