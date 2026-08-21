Ima neka tajna veza: Viljareal preferira Kanađane, spremno 15.000.000 za vezistu Anderlehta
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 03:10
Nejtan Saliba lako bi mogao da postane treći igrač iz Kanade koji dolazi na El Madrigal
Godinama unazad, skauting služba Viljareala važi za jednu od najboljih u Španiji. Uostalom, ljudi su u Nigeriji iskopali Samjuela Čukvuezea i kasnije ga prodali Milanu za 21.000.000 evra. Nikolas Džekson je doveden iz Senegala, pa je prodat Čelsiju za 37.000.000 evra. O tome da su Erika Baija našli u B timu Espanjola ne treba mnogo reći.
Međutim, u poslednjih godinu dana, Viljareal je počeo da dovodi igrače iz Kanade, što ranije nisu radili. Tadžon Bjukenon je prethodne sezone bio pun pogodak. Došao je kao promašaj Intera i vremenom postao jedan od najboljih igrača ekipe. Prošlog leta iz MLS-a došao je Tani Oluvaseji i služi kao bekap opcija u špicu.
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Klub sa El Madrigala rešio da ne stane na pomenutom dvojcu, već su rešili da dovedu još jednog Kanađanina. Očigledno da postoji neka tajna veza. Elem, Viljareal je spremio 15.000.000 evra za dovođenje veziste Nejtana Salibe iz Anderlehta.
Kako je preneo transfer ekspert Saša Tavolijeri, inicijalna cena trebala je da bude 10.000.000 evra, ali je Anderleht želeo više. Španski klub nije hteo da se povuče, dovođenje Salibe postavljeno je kao prioritet broj jedan. Kad je stigla poboljšana ponuda, klub iz Brisela je popustio i dve strane su vrlo blizu dogovora.
Reprezentativac Kanade je ozbiljan pogodak skautin službe Anderlehta. Doveli su ga prethodnog leta iz Montreala za samo 2.000.000 evra. Pokazao se kao instant pojačanje, odigrao 45 mečeva u svim takmičenjima i postigao pet golova. Dovoljno da napravi iskorak u ozbiljan klub iz "Liga petice".