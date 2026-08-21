Ima neka tajna veza: Viljareal preferira Kanađane, spremno 15.000.000 za vezistu Anderlehta

Godinama unazad, skauting služba Viljareala važi za jednu od najboljih u Španiji. Uostalom, ljudi su u Nigeriji iskopali Samjuela Čukvuezea i kasnije ga prodali Milanu za 21.000.000 evra. Nikolas Džekson je doveden iz Senegala, pa je prodat Čelsiju za 37.000.000 evra. O tome da su Erika Baija našli u B timu Espanjola ne treba mnogo reći.

Međutim, u poslednjih godinu dana, Viljareal je počeo da dovodi igrače iz Kanade, što ranije nisu radili. Tadžon Bjukenon je prethodne sezone bio pun pogodak. Došao je kao promašaj Intera i vremenom postao jedan od najboljih igrača ekipe. Prošlog leta iz MLS-a došao je Tani Oluvaseji i služi kao bekap opcija u špicu.