Najava dana (petak, 9. oktobar): Lige petice ponovo u akciji, a tu je i Evroliga

DORTMUND – VERDER, 20.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Dortmund kao lider sa četiri maksimalne pobede traži nastavak sjajnog niza pred domaćim navijačima, dok Verder želi da potvrdi dobru formu sa gostovanja. Iako oba tima imaju kadrovskih problema nakon reprezentativne pauze – kod domaćih je neizvestan Šloterbek, a gostima fale ni manje ni više nego sedmorica povređenih igrača. Tradicija je apsolutno na strani Milionera koji su dobili oba prošlosezonska duela bez primljenog gola.

MALAGA – ESPANJOL, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Fenjeraš Malaga na La Rosaledi traži svoju prvu pobedu u sezoni protiv Espanjola, koji takođe želi prekid mini serije od dva poraza. Domaći tim je zakucan za dno sa samo tri boda, dok Katalonci drže 15. poziciju sa sedam bodova. Oba rivala su oslabljena povredama ključnih igrača nakon reprezentativne pauze, ali tradicija je ubedljivo na strani Espanjola koji je slavio u poslednjih šest međusobnih duela.

VEST HEM – KPR, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 2)

Drugoplasirani Vest Hem želi nastavak sjajne serije od šest mečeva bez poraza i pobedu u derbiju protiv KPR-a koji je u padu forme. Gosti ne znaju za trijumf na poslednja četiri susreta, a u ovaj duel ulaze drastično oslabljeni bez nekoliko ključnih igrača. Domaći teren, trenutni momentum i tradicija daju ulogu favorita Čekićarima koji jure lidersku poziciju na tabeli.

LANS – LION, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Lans, nakon očajnog starta sezone i smene trenera Topmelera, na svom terenu ima težak zadatak protiv neporaženog Liona koji drži drugo mesto na tabeli. Domaćin je osvojio samo četiri boda i nalazi se pod ogromnim pritiskom, dok raspucani gosti stižu u sjajnoj formi sa željom da nastave poteru za liderom Monakom. Iako je tradicija na strani domaćina, trenutni momentum i kriza u Lansu daju veliku prednost gostujućim Lionu.

GALATASARAJ – KASIMPAŠA, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Drugoplasirani Galatasaraj na svom terenu traži iskupljenje za težak poraz od Trabzona, ali zadatak neće biti lak protiv Kasimpaše koja je jedini neporaženi tim u ligi. Domaćin slovi za velikog favorita, iako ima nekoliko rovitih zvezda poput Osimena, dok gosti stižu ozbiljno oslabljeni bez četiri ključna igrača. Tradicija i kvalitet su apsolutno na strani Galatasaraja.

BARSELONA – ŽALGIRIS, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Barselona na svom terenu želi nastavak dobrog evroligaškog starta i pobedu protiv Žalgirisa, koji u goste stiže sa negativnim skorom od jednog trijumfa i dva poraza. Katalonci su izraziti favoriti pa se oslanjaju na sjajan šut i kontrolu skoka, dok će Litvanci pokušati da pariraju agresivnom odbranom. Iako je Žalgiris slavio u poslednja dva međusobna duela, trenutna forma i prednost domaćeg terena apsolutno su na strani španskog tima.

BASKONIJA – BEŠIKTAŠ, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Dva rivala sa identičnim evroligaškim početkom od po dva poraza i jedne traže bolji rezultat, a Baskonija želi da u svojoj dvorani iskoristi prednost domaćeg terena protiv žilavog Bešiktaša. Ekipa Dušana Alimpijevića šansu vrebati kroz čvrstu timsku defanzivu i usporavanje igre.

OLIMPIJAKOS – EFES, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Olimpijakos predvođen raspucanim Vezenkovim želi da iskoristi prednost domaćeg terena i upiše treći trijumf u sezoni protiv Efesa, koji u Pirej stiže sa lošijim skorom. Crveno-beli imaju ulogu favorita i oslanjaju se na sjajnu formu, dok gosti iz Istanbula prete kvalitetnom spoljnom linijom. Prednost domaćeg parketa i bolji ritam daju prednost Grcima, ali tradicija njihovih duela garantuje uzbudljiv i taktički napet meč.