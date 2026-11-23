Za prvo gostovanje u Ligi konferencije, Crvena zvezda je imala zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima. I pored toga, stotinak Delija našlo se na tribinama stadiona u Luganu, a za utakmicu u Gentu očekuje se da ih bude mnogo više.

Da će crveno-beli u četvrtak u Belgiji (21.00) imati uobičajenu podršku svojih pristalica potvrđuje i objava kluba o prodaji ulaznica za meč sa Gentom.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava sve navijače da ulaznice za utakmicu protiv Genta, koju će izabranici Alberta Rijere odigrati u okviru četvrtog kola Lige konferencije, mogu obezbediti onlajn putem. ‍ Crveno-beli će 26. novembra u 21 čas gostovati belgijskoj ekipi, a podrška navijača na evropskom gostovanju predstavljaće dodatni motiv za naš tim. Svi navijači koji žele da bodre Zvezdu na gostovanju u Gentu ulaznice mogu obezbediti putem linka OVDE", navodi se u saopštenju.