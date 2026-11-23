Zvezda sa Delijama u Belgiji, ulaznice 20 evra
Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 13:53
Crveno-beli objavili početak onlajn prodaje
Za prvo gostovanje u Ligi konferencije, Crvena zvezda je imala zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima. I pored toga, stotinak Delija našlo se na tribinama stadiona u Luganu, a za utakmicu u Gentu očekuje se da ih bude mnogo više.
Da će crveno-beli u četvrtak u Belgiji (21.00) imati uobičajenu podršku svojih pristalica potvrđuje i objava kluba o prodaji ulaznica za meč sa Gentom.
"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava sve navijače da ulaznice za utakmicu protiv Genta, koju će izabranici Alberta Rijere odigrati u okviru četvrtog kola Lige konferencije, mogu obezbediti onlajn putem. Crveno-beli će 26. novembra u 21 čas gostovati belgijskoj ekipi, a podrška navijača na evropskom gostovanju predstavljaće dodatni motiv za naš tim. Svi navijači koji žele da bodre Zvezdu na gostovanju u Gentu ulaznice mogu obezbediti putem linka OVDE", navodi se u saopštenju.
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Cena ulaznice je 20 evra.
ČETVRTAK, 21.00: (2.15) GENT (3.50) CRVENA ZVEZDA (3.40)
U šampionu Srbije verovatno će morati da menjaju organizaciju puta u Belgiju zbog štrajka zaposlenih na aerodromu u Briselu, ali je zdravstvena situacija sa igračima dosta povoljnija nego pred subotnju utakmicu sa Radnikom iz Surdulice (2:0). Treninzima su se vratili Marko Arnautović i Mihailo Ristić.