Da li bi nekog igrača posebno izdvojio? "Pre svih bih izdvojio Dijaru, kao i plejmejkere Kara i Beloa, koji igraju zaista fenomenalno. Imaju i visoke igrače na poziciji trojke koji se odlično snalaze u 'small ball' postavi i napadaju koš uz dosta ofanzivnih skokova. Jednostavno, igraju veoma energično – svi trče, odlično šutiraju, svi su uključeni u igru i imaju veliki broj rotacija. Zaista su zanimljiva ekipa i, kao što sam već rekao, najveća opasnost preti iz njihove tranzicione igre koju moramo da zaustavimo".

U tim se protiv Cibone za vikend vratio Čima Moneke.

"Mislim da je Čima već u prethodnoj utakmici pokazao da nema nikakvih problema i da je potpuno uklopljen deo ekipe, što zapravo i jeste. Sve funkcioniše normalno, tako da mu nije potrebno nikakvo posebno privikavanje. Verujem da će biti na svom prepoznatljivom nivou, jer je maksimalno fokusiran i sve ide kako treba. Odigrao je dobru utakmicu u ABA ligi, što mu je bilo potrebno, tako da svi u dobrom raspoloženju dočekujemo taj evroligaški duel".

Meč sa ekipom iz Bolonje biće kratak predah od brojnih utakmica na gostujućem terenu.

"Ništa se suštinski nije promenilo, od samog početka se trudimo da igramo našu igru. Došlo je do malog pada u formi, što je i normalno s obzirom na ovako veliki broj utakmica, ali pobeda protiv Barselone mnogo znači za povratak na pobednički kolosek. Sada nas očekuje meč protiv Virtusa pred našom publikom, usred serije gostovanja, tako da bi nam ta pobeda, uz veliku podršku navijača, izuzetno značila. Pred nama je težak period sa mnogo putovanja i utakmica na strani, pa nam je za ovaj meč potrebna puna arena. To bi nam dalo vetar u leđa da dođemo do veoma važne pobede i nastavimo u pobedničkom ritmu".

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Ponovio je kapiten da ne postoje unapred dobijeni mečevi.

"Iskreno, za mene ova utakmica uopšte nije unapred upisana pobeda. Reč je o veoma nepredvidivoj, čvrstoj ekipi i teškom protivniku, i to svi u timu dobro znaju. Već smo imali sastanke i ozbiljno se pripremamo za njih. Smatram da niko u ekipi nije unapred upisao bodove i da na isti način treba da razmišljaju i navijači – da idemo korak po korak, pa da zajedno dođemo do pobede".