U 12. kolu je postignuto 34 gola, a na prozivci nedostaje poslednja utakmica Monca – Fjorentina, na programu večeras. U prva tri meseca sezone u italijanskom prvenstvu postiže se u proseku više od tri gola po utakmici, tačnije 3,11. Samo su klubovi Bundeslige efikasniji od italijanskih.

Međutim, tu je još jedan podatak koji daleko više svedoči o promeni tendencije južno od Alpa. U prethodnih 119 mečeva u Seriji A samo su dva završena bez golova, Komo – Roma i Parma – Udineze. Poređenja radi, u prethodnom šampionatu posle 11 kola registrovano je već 17 mečeva 0:0. Ako bismo projektovali podatak iz prvih 12 kola, prvi put u istoriji Serije A mogli bismo da imamo manje od deset mečeva bez gola u jednom prvenstvu.

Novinu predstavlja i broj klubova koji trče za skudeto u ovoj sezoni. I pored toga što su Juve i Napoli već ispali iz šampionskog voza pet timova je i dalje u trci. Ako Lacio, Roma, Inter, Milan i Komo nastave sa dosadašnjim prosekom bodova po meču, čak ni 82 boda, koja su često znala da budu dovoljna i za skudeto, neće biti garancija za plasman u Ligu šampiona.

RIM CAPUT MUNDI

(©Reuters)

U sezoni rekorda Serije A komanduju rimski klubovi. Prvi put u istoriji italijanskog fudbala Lacio i Roma se nalaze na prva dva mesta bez ijednog poraza i imaju više jedinstvenu nego retku priliku da se okite trećim, odnosno četvrtim skudetom.

Kažemo da je prilika jedinstvena jer su Juventus i Napoli već ispali iz igre za skudeto, Kristijan Kivu ne uspeva da pronađe pravu formulu za Inter i pored toga što ima ubedljivo najjači sastav u Seriji A, Milan, uprkos optimističkim izjavama vlasnika Džerija Kardinalea, nema još uvek sve karte za osvajanje skudeta (naravno, ako u januaru Kardinale ispuni obećanja i kupi neophodne igrače Amorimu, Milan će ući u trku za šampionsku titulu), a Komo je u razvojnoj fazi i za momke Seska Fabregasa, koliko god dobro da igraju, uspeh bi bio da opet obezbede učešće u Ligi šampiona.

Dakle, kada će rimskim klubovima da se ukaže prilika kao u ovoj sezoni da vode glavnu reč u trci za skudeto? Mala pomoć, poslednji put kada su Rimljani zajedno igrali Ligu šampiona bilo je pre 19 godina i u prethodnoj sezoni se nisu borili za skudeto jer ih je Inter ostavio iza sebe 22, odnosno 35 bodova.

Presudnu ulogu, osim igrača i trenera, imaće i dvojica vlasnika, Klaudio Lotito i Dan Fridkin. Koliko Lotito i Fridkin budu odrešili kesu u januaru, toliko će šanse dva rimska kluba biti velike za osvajanje titule. Neko bi mogao da kaže: Napoli je u januaru prodao Hviču Kvaracheliju i zatim je osvojio skudeto. Tačno, ali reč je o izuzetku koji potvrđuje pravilo.

Treneri, Rino Gatuzo i Đan Pjero Gasperini, nose veliki deo zasluga za preporod Lacija, to jest nastavak rasta Rome. Poređenja Lacija sa Lesterom su sve češća, uz dužne proporcije. Ali, na stranu različita istorijska pozadina dva kluba, Lester Klaudija Ranijerija nije pobeđivao u magičnoj sezoni dominirajući na terenu kao Lacio Rina Gatuza. Lesterova igra je bila klasična Ranijerijeva: čvrsta odbrana, kontranapad i spretnost centarfora Džejmija Vardija i krilnog napadača Rijada Mareza. Nebeskoplavi su druga priča, Lacio gradi pobede pletenjem mreže oko protivnika koristeći krilne igrače koji otvaraju prostor za ubacivanje veznih igrača, Fratezija i Tejlora, sa posledičnim kreiranjem brojčane prednosti.

(©Reuters)

Gasperini je napravio ogroman kvalitativan skok, Roma je u ovoj sezoni postigla 21 gol više nego u prethodnoj, skok sa jednog gola po meču na tri. I dok je prošlogodišnje izdanje Rome bilo sa jasnim nasleđem Ranijerija iz prethodne sezone, ovogodišnje je u potpunosti sa pečatom Gasperinija.

Iskusni stručnjak nije dobio u prelaznom roku sve što je želeo, ali je i sudbina ili sreća umešala svoje prste. Manu Kone i Matijas Sule su bili označeni kao fudbaleri koje je trebalo žrtvovati zbog sređivanja računa i poštovanja dogovora sa UEFA o finansijskom fer-pleju. Obojica su ostala u Trigoriji i sada su nosioci igre Đalorosih.

Takođe, Rodrigo Mora nije bio prvi izbor Rome, naprotiv, rukovodioci Rimljana su tražili od Porta Vilijama Gomesa i Pepea i tek kad im je Viljaš Boaš rekao da nisu na prodaju, okrenuli su se ka Mori. Vesli je igrač kojeg je Gasperini eksplicitno tražio prethodne godine i kada je Brazilac došao, mnogi su sumnjičavo vrteli glavom, baš kao i za Moru.

U jednoj rečenici, Gasperini nije dobio krilne napadače koje je želeo, ali je dobio fudbalere koji su pojačali konkurenciju u timu i omogućili mu da u drugom poluvremenu protiv Parme ubaci u igru Veslija i Sulea, koji su promenili tok meča.

Posebno poglavlje zaslužuju centarfori. Koincidencija je da su obojica Holanđani. Tidžaniju Noslinu je trebalo vremena da proradi u Laciju (šest golova i pet asistencija u ovoj sezoni), dok je Donjel Malen od prvog dana postao mašina za golove. Centarfor Rome je u kalendarskoj 2026. godini postigao 31 gol na 35 mečeva, na poslednjih 15 utakmica u gostima imao je čak 16 pogodaka.

Dodatna vrednost dvojice Holanđana je i njihova korisnost u razvijanju igre Lacija i Rome jer oni nisu samo finalizatori, oni su mnogo više. Čak, Noslin ima raznovrsniju lepezu uloga u kojima može da igra i na taj način nadoknađuje slabiju ubojitost od zemljaka u dresu Rome.

Sve u svemu, Rim se sprema za derbi kakav nije viđen u istoriji. Od 13. decembra deli nas 20 dana i u tom vremenskom rasponu Roma igra sa Moncom i Bolonjom, a Lacio sa Torinom i Atalantom. Dakle, uopšte nije nemoguće da ulog u rimskom derbiju prvi put u istoriji bude prvo mesto na tabeli između gradskih rivala.

DA LI JE KIVU PROBLEM INTERA?

(©Reuters)

Remi Intera u Bergamu je otvorio debatu o odgovornosti Kristijana Kivua za evidentne probleme s kojima se suočavaju Nerazuri: od nesposobnosti da drže koncentraciju svih 90 minuta tokom meča do izbora trenera Kivua kako za početne formacije tako i za izmene.

Inter ima devetu odbranu u Seriji A nakon 12 kola. Nedopustivo za tim sa ambicijama da osvoji titulu prvaka. U Seriji A se nikada nije dogodilo da tim koji nema najbolju, ili u najgorem slučaju drugu odbranu u Seriji A, osvoji skudeto. Inter je primio 17 golova na 12 utakmica u prvenstvu i to ne mogu da budu brojevi tima sa šampionskim ambicijama.

Meč u Bergamu je pokazao da Inter ne zna da se brani, nesposoban je da upravlja tokom utakmice čak i kada ima dva gola prednosti, i to tri puta u krugu od 90 minuta, a da budemo iskreni, nekada nije lako razumeti logiku izmena.

Kivu je prošle godine stavio u drugi plan Ligu šampiona, a ove godine je plasman među prvih osam timova u grupnoj fazi postao imperativ, kao da nema života bez direktnog plasmana u osminu finala LŠ. Treba li da podsetimo da je PSŽ osvojio prvu titulu prvaka Evrope obezbeđujući plasman u plej-of u poslednjem kolu grupne faze?

Izvesti Nikola Barelu i Henriha Mhitarjana sa povređenim Hakanom Čalhanogluom i Pjotrom Žjelinskim i ubaciti u igru Kurtisa Džonsa i Aleksandra Stankovića pored Petra Sučića (zamenio povređenog Čalhanoglua u prvom poluvremenu) znak je površnosti, odnosno nesposobnosti da se „čita“ tok meča ili zaslepljenosti utakmicom sa Štutgartom u Ligi šampiona, kao da su Švabe Bavarci, to jest Bajern iz Minhena.