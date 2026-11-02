LUDI TIKET (-), ponedeljak, 6.630.341 dinara: Čekaj, jel normalno da zaigraš na kvotu 221.011,37?

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Ipak, jedna jedina utakmica iz Holandije prekinula je ovaj savršen niz i sprečila igračev odlazak u klub milionera. Groningen je na svom terenu poklekao pred Spartom iz Roterdama rezultatom 2:3, čime je tipovana pobeda domaćina uz kvotu 1,80 postala jedini promašaj na celom tiketu. Iako je ovo značilo katastrofu i gubitak svega, spas je stigao u vidu Mozzartovog benefita NAPLATI PROMAŠAJ. Budući da je pogođena kvota bez ovog promašenog para i dalje daleko prelazila granicu od 999, igraču je na ime utešne isplate vraćena stostruka vrednost uplate, pa je umesto praznih ruku i razočaranja sa samo jednim promašenim parom inkasirao zasluženih 2.000 dinara.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.