Najava dana (ponedeljak, 28. septembar): Belgija i Francuska kao poslastica večeri

TURSKA - ITALIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Sudar dva tima kod kojih je teško proceniti ko je u težem trenutku. Turci još uvek vuku traume od lošeg nastupa na Svetskom prvenstvu, dok se Italija traži sa Robertom Mančinijem i pitanje je kad će se pronaći. Na poslednjih pet mečeva koje su Azuri igrali padalo je od 0-2 gola. Ne bi trebalo očekivati goleadu ni sada.

RUMUNIJA - BiH, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Bosna i Hercegovina se vraća na mesto uspeha. Upravo iz Bukurešta su krenuli u pohod na plasman na poslednji Mundijal. Tad su ga krenuli pobedom kad je to malo ko očekivao. Sad je situacija takva da je ekipa Sergeja Barbareza blagi favorit. Rumunima ne cvetaju ruže, imaju samo jednu pobedu na poslednjih pet utakmica.

ŠVEDSKA - POLJSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Šveđani su malo popravili utisak pobedom protiv Rumunije na startu Lige nacija (2:1), međutim, Poljska se nalazi u problemima jer četiri poslednje utakmice nije dobila. Ako ništa, drugo, možete da gađate golove. Kad igraju ova dva rivala uvek ih ima. Na poslednjih sedam mečeva minimum dva.

JERMENIJA - CRNA GORA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

I jedni i drugi su dobro startovali i ovo će biti duel dve najbolje reprezentacije u ovoj grupi. Crnogorci izgledaju sve bolje pod vođstvom Mirka Vučinića, ali će im utakmica protiv Jermenije biti jedan od najvećih izazova od kad je novi selektor seo na klupu. Mogu se i ovde gađati golovi, ima ih kad igraju Jermenija i Crna Gora.

SEVERNA IRSKA - MAĐARSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Nakon poraza od Ukrajine na startu, pobeda u ovoj utakmici je prioritet za Mađare. Međutim, Belfast često ume da bude nagazna mina, pogotovo ako Severna Irska uspe da ubaci rivala u duel igru. Ne treba očekivati spektakl.

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GRUZIJA – UKRAJINA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Duel nekadašnjih članica SSSR-a dolazi u vrlo specifičnom momentu za domaćine. Selektor Vili Sanjol je podneo ostavku posle poraza od Severne Irske što dodatno otežava posao Kvaracheliji i drugovima. Sa druge strane, Ukrajina dolazi osokoljena pobedom nad Mađarskom u Budimpešti i sa strane forme – favoriti su.

JAPAN - VENECUELA, 12.25 MOZZART RELAX

(Fudbal, prijateljske utakmice)

Teško da Venecuela ima ikakve šanse protiv Japana koji igra odličan fudbal u poslednjih skoro godinu dana. Poraženi su samo jednom i to od Brazila na SP golom u petom minutu nadoknade. Ono što je zanimljivo, u dosadašnja četiri međusobna duela sa Venecuelom dobio samo jedan.

JUŽNA KOREJA - URUGVAJ, 13.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, prijateljske utakmice)

Urusi pucaju po šavovima, čak su i selektora promenili. Došao je DIjego Forlan, ali deluje da će teško nešto uspeti da promeni. Urugvaj nije slavio na poslednjih osam mečeva, a sad će morati da igraju protiv Južne Koreje koja je od prethodnih šest mečeva dobila četiri.

LEGANES - KASTELJON, 20.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 2)

Kasteljon ima šifru za goste, s obzirom da su ih pobedili triput uzastopno, na sve to, lideri su na tabeli, nemaju poraz, dok Leganes još uvek igra po sistemu toplo-hladno. Mečeve ova dva tima ne karakteriše puno golova, teško da će sad biti drugačije.