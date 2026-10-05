Najava dana (ponedeljak, 5. oktobar): Derbi dana Francuska - Belgija, Partizan kreće u ABA ligi

TSC - GRAFIČAR, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Prva liga Srbije)

TSC u Bačkoj Topoli dočekuje Grafičar sa željom da nastavi sezonu bez poraza i primakne se vrhu Prve lige Srbije. Domaćin posle 11 kola ima 21 bod, dok Beograđani stižu sa deset i traže beg iz donjeg dela tabele, ali i reprizu prošlogodišnjeg trijumfa u kupu od 2:0.

PARTIZAN - MEGA, 18.30

(Košarka, ABA liga)

Partizan posle tri vezane pobede u Evroligi otvara i sezonu u ABA ligi, gde ga čeka duel sa Megom. Crno-beli će prvi regionalni meč odigrati bez pomoći navijača u hali "Aleksandar Nikolić“, zbog kazne iz prošlosezonske finalne serije, dok mladi tim Mege pokušava da već na startu napravi veliko iznenađenje.

FRANCUSKA - BELGIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Francuska i Belgija igraju direktan duel za vrh grupe Lige nacija, samo nedelju dana nakon što su Trikolori slavili u Briselu sa 1:0. Francuzi u meč ulaze sa bodom prednosti, dok Belgijanci traže revanš, ali će u Parizu biti bez suspendovanih Kevina De Brujnea i Jurija Tilemansa.

ITALIJA - TURSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Italija se posle remija sa Francuskom vraća pred svoje navijače, gde će protiv Turske pokušati da potvrdi ubedljivu pobedu iz prvog međusobnog duela. Azuri su u Bursi slavili sa čak 4:1, dok Turci u Bolonju stižu pod pritiskom nakon još jednog teškog poraza u grupi.

BOSNA I HERCEGOVINA - POLJSKA 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Počinje život Bosne i Hercegovine bez Edina Džeka. Verovatno najbolji centarfor sa prostora bivše Jugoslavije u 21. veku odigrao je u petak svoju poslednju utakmicu u dresu reprezentacije, uz taktove pesama "Poljem se širi miris ljiljana" i "Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo" plakale su hiljade ljudi ispraćajući u legendu Dijamanta bosanskog fudbala. Večeras kreće nova era, a BiH će ugostiti Poljsku u četvrtom kolu B divizije Lige nacija.

CRNA GORA - JERMENIJA 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Sokolovi su nadomak obezbeđivanja promocije iz C u B diviziju Lige nacija, pošto su u dosadašnja tri kola osvojili maksimalnih devet bodova. Pokušaće izabranici Mirka Vučinića da upišu i četvrti trijumf protiv selekcije koju su prethodne sedmice savladali u Jerevanu 3:2. Sve je spremno za jedno lepo veče na Stadionu pod Goricom.

SEVERNA IRSKA - GRUZIJA 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Momci iz Belfasta neočekivani su lideri posle tri kola i ispred su Ukrajine, Mađarske i Gruzije. Sedam bodova iz tri kola daju pozamašan kapital Severnim Ircima pred drugi deo grupe B divizije Lige nacija i borbe za promociju u A ligu. Kada su se ove dve selekcije sastale pre 10 dana, Severna Irska je šokirala Tbilisi i pobedila u Gruziji golom Šeja Čarlsa u 90+9.

RUMUNIJA - ŠVEDSKA 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Mnogo tužno izgledaju Rumuni. Izgubili su sve tri utakmice do sad, od Švedske, Bosne i Hercegovine i Poljske, a u prošlom kolu doživeli su blamažu u Poljskoj, gde su poraženi 0:6, uz het-trik Roberta Levandovskog. Kako trenutno tim Georgija Hadžija izgleda na terenu, stiče se utisak da bi sve osim tri boda Švedske bilo veliko iznenađenje, bez obzira na to što je Rumunija domaćin.

UKRAJINA - MAĐARSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Obe selekcije jure prvoplasiranu Severnu Irsku, a ona selekcija koja večeras ne pobedi, verovatno će se oprostiti od šansi da završi kao prva u grupi. U prvoj utakmici dva tima Ukrajinci su pobedili u Budimpešti 1:0 golom Danila Sikana, a večeras će se duel igrati na neutralnom terenu u Slovačkoj, u Trnavi. Zasad Trnava nije baš prijala Ukrajincima, pošto su na tom stadionu pre tri dana izgubili od Severne Irske 0:2.