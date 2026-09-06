Krunićeva predala u Njujorku pri vođstvu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 23:23
Povreda kolena primorala je Srpkinju da se povuče sa meča 2. kola ženskog dubla koji je igrala u tandemu sa Anom Danilinom
Baš nesrećan grend slem za srpski tenis. Srpska teniserka Aleksandra Krunić predala je meč drugog kola US opena u dublu zbog povrede kolena.
Krunićeva i Ana Danilina su osvojile prvi set protiv Tatjane Marije i Zejnep Sonmez rezultatom 6:1, ali srpska teniserka nije mogla da završi meč. Kako je susret odmicao problem je bio sve očigledniji.
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Krunićeva je u drugom setu, pri rezultatu 6:5 za Mariju i Sonmez odlučila da ne može više. Bolovi su bili prejaki i srpsko-kazahstnska kombinacija je morala da preda meč.
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Prethodno je Srpkinja zatražila medicinski tajm-aut, ali ni on joj nije puno pomogao.
Krunićeva i Danilina su ove godine igrale finale Australijan opena i finale Rolan Garosa u ženskom dublu. Nažalost, na američkom tlu nisu ponovile taj uspeh.
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