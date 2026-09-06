Krunićeva predala u Njujorku pri vođstvu

Krunićeva je u drugom setu, pri rezultatu 6:5 za Mariju i Sonmez odlučila da ne može više. Bolovi su bili prejaki i srpsko-kazahstnska kombinacija je morala da preda meč.

23.40: (1,33) Džesika Pegula - Sorana Kirstea (3,30)

Prethodno je Srpkinja zatražila medicinski tajm-aut, ali ni on joj nije puno pomogao.

Krunićeva i Danilina su ove godine igrale finale Australijan opena i finale Rolan Garosa u ženskom dublu. Nažalost, na američkom tlu nisu ponovile taj uspeh.

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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