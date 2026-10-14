NAJAVA DANA (sreda, 14. oktobar): Praznik fudbala u Mančesteru

Fajenord - Komo, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

U strašnoj je formi Fajenord, za vikend je savladao AZ Alkmar i preuzeo lidersku poziciju u Erediviziji, vezavši treću pobedu, i to bez primljenog gola. Podatak je to koji hrabri Đovanija van Brokhorsta nakon što je Barselona pregazila njegovu ekipu na startu Lige šampiona. Komo je s druge strane odlično otvorio sezonu, ali je trenutno u blagoj krizi budući da je protiv Rome osvojio samo bod iako je skoro čitavo drugo poluvreme imao igrača više, a prethodno je neočekivano prekinuo seriju od četiri pobede izgubivši od Frozinonea.

Mančester Siti - Pari Sen Žermen, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Praznik fudbala. U derbiju drugog kola Lige šampiona koplja će ukrstiti Mančester Siti i Pari Sen Žermene, klubovi koji su nam u januaru prošle godine pružili istinski spekakl u ligaškoj fazi takmičenja. Tada je evropski prvak slavio u vrlo efikasnoj utakmici (4:2), međutim stopostotan učinak na startu nove sezone ekipi Enca Mareske daje pravo da se nada osveti. Mančester Siti je dobio svih osam utakmica od starta sezone računajući sva takmičenja, a posle ubedljivog trijumfa nad Liverpulom za vikend raspoloženje unutar ekipe je na vrhuncu. Ipak, Luis Enrike je za vikend odmorio većinu nosilaca protiv Le Mana te njegov tim odmorniji dočekuje duel.

Roma - Real Madrid, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Još jedan derbi drugog kola igra se u Rimu, gde Roma dočekuje favorizovani Real. Ali nakon svega što se dogodilo za vikend protiv Viljareala i uzdrmani Real. Biće ovo prvi međusobni okršaj dva tima još od 2018. godine kada je španski velikan rutinirao Rimljane u grupnoj fazi (3:0, 2:0), međutim tim Đan Pjera Gasperinija je posle šest kola u Seriji A još neporažen i pride je uz Kaljari primio najmanje golova (tri).

Betis - Porto, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Besprekoran je Porto u prvenstvu, dobio je svih osam utakmica, ali ga u Ligi šampiona čeka još jedan težak zadatak. Ne baš kao Mančester Siti težak, ali Betis je u naletu, izgubio je samo jednu od devet utakmica u svim takmičenjima, a na Kartuhi, gde igra domaće utakmice na startu sezone, dobio je sva četiri meča, među kojima je i onaj sa Realom.

Bode Glimt - Dortmund, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Mnoštvo evropskih velikana stradalo je na severu kontinenta, sada se na istu destinaciju uputio i Dortmund. Bode Glimt je u prvom kolu razbijen od strane Bajerna (0:5), ali je debakl doživeo u Minhenu. Dortmund dočekuje u Norveškoj, a tamo je Bode Glimt posebna zverka...

Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Težak zadatak je pred srpskim selektorom Dušanom Alimpijevićem. A još je teži nakon što je Bešiktaš za vikend doživeo neprijatan poraz od Turk Telekoma u prvenstvu (63:88). Ipak, tim srpskog stratega pokazao je polovičnim učinkom u uvodna četiri kola Evrolige da protiv njega neće biti lako nikome, pa ni Hapoelu koji je vrlo ranjiv na startu sezone.

Anadolu Efes - Bajern, 19.30 MOZZART RELAX

(Košarka Evroliga)

Iznenađujuće slab početak sezone ima Efes, ali bi raspoloženje mogao da popravi večeras. U goste mu dolazi redovna mušterija, ekipa Bajerna koju je pobedio u svakom od poslednjih šest međusobnih okršaja. Minhenski tim je na otvaranju Evrolige iznenadio Hapoel, ali je potom nanizao tri poraza...

Pariz - Virtus, 20.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Trijumf nad Olimpijakosom u trećem kolu ubrizgao je ogromnu dozu samopouzdanja ekipi Virtusa, koja je od tada u seriji od četiri pobede na svim frontovima. Ipak, sada joj sledi gostovanje Parizu, ekipi protiv koje nije dobila nijedan od četiri međusobna susreta.

Spartak Subotica - Hapoel Holon, 20.00

(Košarka, Liga šampiona)

Uspravio se Spartak posle iznenađujučeg poraza od Bosne na početku sezone. Deklasirao je Vehtu u Ligi šampiona, potom rutinirao i Iliriju u regionalnom takmičenju, pa se sa pravom nada nastavku niza u Subotici gde će ugostiti Hapoel Holon. Izraelski tim bio je nemoćan protiv Šolea na otvaranju grupne faze (79:99), a nije ni Hapoel Jerusalim imao milost za njega u domaćem prvenstvu za vikend (69:92).