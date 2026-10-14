Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Inter i Bajern neprijatno iznenadili

ZAOKRUŽENO:

ARSENAL - LIL (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:0

Sat vremena porođajnih muka, pa sedam minuta fudbalske eksplozije. To je najkraći mogući sažetak utakmice drugog kola između Arsenala i Lila, koju je uprkos velikom otporu koji su gosti pružili na Emiratima šampion Engleske na kraju ubedljivo dobio. I mada se dalo naslutiti da će Lilov zid u jednom trenutku popustiti pod konstantnim naletima Arsenala, ništa nije ukazivalo na to da će ga vicešampion Evrope na kraju preskočiti kao plitak potok.

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GALATASARAJ - BARSELONA (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 1:4

Galatasaraj je u kišnoj noći bio na tom putu, imao je 2:0... Zaličilo je da ima, ali mu je VAR soba prepolovila prednost i na kraju su i njemu, kao i svima pre u Primeri i Ligi šampiona, brideli obrazi. Deset minuta s početkom drugog poluvremena Galatasaraj nije znao šta ga je snašlo. Udarci su sevali sa svih strana. I na kraju ubedljiva pobeda Barselone.

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ATLETIKO MADRID - MANČESTER JUNAJTED (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:0

Suze na početku, radosnice na kraju. Crni flor i minut ćutanja upriličeni su u znak poštovanja za Kokeovu majku, preminulu ovog utorka, a ni minut nije prošao pošto je lopta krenula sa centra, a Atletiko ju je smestio u mrežu i razveselio publiku na Metropolitanu, nagovestivši da je, makar u ovom trenutku, razlika u odnosu na Mančester junajted veća nego što je ostalo zapisano na semaforu

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LAJPCIG - PSV (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

U Lajpcigu minimalac domaćina protiv PSV Ajndhovena (1:0), koji je značajno popustio u drugom poluvremenu. Što možda i ne čudi. Ivan Perišić promašio je penal u 19. minutu, te nema sumnje da je to značajno uticalo na Holanđane na psihološkom planu. Gol za velika tri boda Saksonaca delo je Brajana Grude 15 minuta pre kraja.

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BARSELONA - MAKABI TEL AVIV (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 90:87

Nema mnogo većih klasika evropske košarke od duela Barselone i Makabija. Bez obzira na to u kakvom se stanju nalazili, kakve rezultate beležili i sa kakvim ambicijama ulazili u sezonu, susreti katalonskog i izraelskog velikana uvek nose posebnu težinu. Tako je bilo i ovog puta u petom kolu Evrolige, kada je publika u Blaugrani dobila sve ono što jedan košarkaški klasik može da ponudi: rezultatsku klackalicu, veliku borbu, dramatičnu završnicu i junaka koji je odlučio da poslednju reč zadrži za sebe. Barselona je savladala Makabi rezultatom 90:87, zahvaljujući trojci Džastina Robinsona na svega 1,6 sekundi do kraja utakmice.

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ARMANI MILANO - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 89:98

To što Baskonija iz pet rundi Evrolige ima četiri poraza verovatno nije toliko iznenađenje, koliko to koliko loše igraju Makabi Tel Aviv i milanska Olimpija. Od dva potonja sastava očekivalo se mnogo više, a ozbiljno je zabrinjavajuće to koliko jedni i drugi izgledaju anemično. Doduše, Ponos Izraela se bar potukao za pobedu u Blaugrani, dok su se igrači milanskog sastava proveli kao bosi po trnju... Real Madrid se prošetao Lombardijom i odneo rutinsku pobedu rezultatom 98:89 (21:25, 32:15, 31:27, 14:22).

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PARTIZAN MOZZART BET - PANATINAIKOS (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 55:72

Veče satkano od emocija bilo je u Beogradskoj areni. Vratio se Željko Obradović pred "Grobare", na njihovu žalost na krivoj strani, a onda pokazao sa kakvom mašinerijom od tima raspolaže. Panatinaikos nije imao milosti na gostovanju Partizan Mozzart Betu, pa je tako u 5. kolu elitnog takmičenja ubedljivo trijumfovao u Beogradu - 55:72.

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PRECRTANO

INTER - KLUB BRIŽ (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:4

Sva nemoć italijanskog fudbala je ogoljena u večerašnjem Interovom debaklu protiv Briža. Slom Nerazura je potpisao trostruki strelac Nikolo Tresoldi. Italijan. Koji, gle čuda, ne igra za Italiju koje već 12 godina nema na Mundijalima… Trulež italijanskog fudbalskog sistema je oslikana u Tresoldijevom slučaju.

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VIKING - BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,12) - rezultat 3:3

Ozbiljne muke imali su Nemci protiv norveškog šampiona, gubili posle prvih 45 minuta sa 0:2, da bi u nastavku Hari Kejn nagazio papučicu gasa 'do daske' i uspeo da iskreira veliki preokret. Delovalo je u tim trenucima da Bajern režira po starom dobrom germanskom scenariju, međutim nepromišljeni potez Majkla Olisea u 73. minutu još jednom je promenio momentum. Igrao se 90. minutu kada je Herman Haugen na centaršut hrvatskog veziste Zlatka Tripića gađao glavom uz samu stativu i pogodio za konačnih 3:3.

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SABAH - SLAVIJA PRAG (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 2:0

Istorijska noć za Sabah, najmlađi klub koji se ove sezone takmiči u Ligi šampiona. Ekipa našeg Veljka Simića postigla je prvi gol u elitnom takmičenju, gol koji joj je bio dovoljan da upiše i prvu pobedu - 1:0. Uknjižio je šampion Azerbejdžana nekoliko interesantnih skalpova u ovih devet godina postojanja (ili bolje reći u poslednje tri, koliko igra evrokupove), međutim gledajući s istorijskog aspekta, ovako značajn nije. Ipak, u većoj meri ste verovali u dvojku.

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