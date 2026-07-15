NAJAVA DANA (sreda, 15. jul): Sve grmi od Gaučosa i Gordog Albiona!
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 08:15
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
ENGELSKA – ARGENTINA, 21.00
(Fudbal, Svetsko prvenstvo, polufinale)
Engleska je u četvrtfinalu savladala Norvešku, a meč je, pa slobodno možemo da kažemo prelomio Džud Belingem, golom u produžetku… Gaučosi su doakali Sajdžijama, takođe u produžecima, golovima Alvareza u 112. i Martineza u 121. minutu. Dakle, ni sa Mesijem nije išlo lagano, tako da će fudbalski klasik, odnosno rat selekcija, koje su suprostavljene još od 1986. godine, i Maradonine “Božje ruke”, biti bukvalno finale pre finala ovog Mundijala.
Izabrane vesti
UNIV. KRAJOVA – ML VITEBSK, 19.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Očekivala se dominacija rumunskog predstavnika i to se i dogodilo. Krajova je davala golove na vreme, drame nije ni bilo i sva je prilika da će Krajova u drugi krug kvalifikacija za Ligu šampiona. Bilo je 4:1, tako da Krajova može slobodno da odigra ovaj meč, nakon koga je osvojila Superkup Rumunije, pošto je na penale dobila Kluž.
BISEN – KLAKSVIK, 20.15
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Farani su prvi meč dobili sa 2:1, što je obradovalo sve one koji su računali da na ovom meču mora da padne puno golova. I, nije Bisen bio toliko nemoćan, čak je imao i posed lopte koji je potpuno u egalu sa domaćima, što znači da će na ovom meču pokušati da sustigne prednost rivala.
EGNATIA – PETROKUB, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Iako je Petroklub bio favorit i poveo je sa 1:0 već u prvom minutu, Egnatija se izvukla i sa 1:1 čeka revanš. Za albanski klub ovaj rezultat je impresivan i zbog činjenice da je celo drugo poluvreme bio sa igračem manje. Dakle, može da bude zanimljivo.
SUTJESKA – KAIRAT ALMATI, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Očekivala se lakša pobeda Kairata, ali je Sutjetska pokazala zube. Definitivno crnogorski tim ima čemu da se nada u revanšu koji će igrati na domaćem terenu pred svojom publikom. Tih 2:1 iz prvog meča, zaista ne mora da garantuje ništa Kairatu pred ovaj meč.
DEČIĆ – LIEPAJA, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Dečić je izgubio prvi meč sa 1:0, i taj rezultat bi sam po sebi bio aktivan i može se reći poželjan, da liepaja nije od 21. minuta nije igrala bez Martinsa koji je zaradio direktan crveni karton. Sve u svemu, ovo je meč na kom će Crrnogorci morati debelo da zapnu ukoliko misle da odu dalje, što je realno za njih težak zadatak.
FK BEOGRAD – NORT SANŠAJN IGLS, 11.30
(Fudval, Kup Australije)
Reč je o meču šesnaestine finala Kupa Australije, pa treba znati FK Beograd igra u sjajnoj formi na domaćoj sceni. Gosti iz Viktorije imaju promenljive rezultate u svojoj ligi i traže iznenađenje na ovom teškom gostovanju. U svakom slučaju, po rejtingu timova, FK Beograd je ekipa koja ne bi smela da ima mnogo muke na ovom susretu.
AJAKS – BOHUM, 17.00
(Fudbal, prijateljska utakica)
Kopljanici u ovaj meč ulaze sa pozitivnim impulsom nakon što su u prethodnoj proveri savladali kiparski AEK Larnaku sa 1:0 golom mladog Uazana u samom finišu susreta. Novi trener Mišel Sančez polako sklapa kockice, a duel protiv nemačkog tima na terenima biće odličan pokazatelj trenutne fizičke spreme. Sa druge strane, Bohum traži uigravanje nakon prijateljskih pobeda nad Oberhauzenom i Antverpenom.
LION – SERVET, 18.30
(Fudbal, prijateljska utakica)
Lion želi da testira novajlije i pruži šansu mlađim igračima da se nametnu stručnom štabu. Švajcarski Servet je u ovom trenutku solidan, pa francuski velikan neće imati nimalo lak posao u nameri da zabeleži trijumf nakon što je savladao Sent Galen sa 6:3.
SALCBURG – BAŠAKŠEHIR. 18.30
(Fudbal, prijateljska utakica)
Red Bul Salcburg koristi ove utakmice da maksimalno uigra ofanzivne linije i integriše povratnike sa pozajmica. Bašakšehir stiže u Austriju u sklopu svojih letnjih priprema, a njihova tradicionalno čvrsta i disciplinovana igra biće idealan test za napadački potencijal domaćina.