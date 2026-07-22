NAJAVA DANA (sreda, 22. jul): Železničar iz Pančeva protiv Brage, plus ostale kvalifikacione utakmice

LEVSKI SOFIJA – UNIV. KRAJOVA, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Levski je dokazao kvalitet koji ima, što je demonstrirano na dvomeču sa Borcem iz Banjaluke, koji je posle remija na svom terenu pretrpeo ubedljiv poraz od 4:0 u Sofiji. Krajova je očekivano izašla na kraj sa Vitebskom, dobila je Kluž u finalu Superkupa Rumunije i definitivno je spremna da pruži adekvatan otpor. Ovo će biti verovatno napet meč.

EGNATIJA – CELJE, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Oba tima imaju defanzivnih poteškoća, i to je ono što može ovaj meč da učini neizvesnim. Albanci su sa 6:1 izbacili Petrokub iz igre, nakon nerešenog prvog susreta, a Celje je šampionat započelo podelom bodova na meču sa Murom koji je okončan sa 2:2. Poslednje četiri utakmice Celja, u koje naravno ubrajamo i prijateljske susrete donele su prolazak GG igre.

NEFČI BAKU – DIN. MINSK, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Znamo kakvi su Azerbejdžanci, pošto su na pripremama gubili od Kluža, Partizana i Osjeka, a savladali jedino Radnički iz Niša. Sve u svemu, Dinamo Minsk je morao da se nateže do penala sa Sileksom, tako da je jasno da ovaj tim nije previše jak. To zapravo znači da gosti potencijalno mogu da imaju veliki problem na ovom meču.

BAŠAKŠEHIR – INTER TURKU, 19.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Situacija za Inter Turku je gotovo nemoguća, mada je tim pregrmeo dvomeč sa Sarajevom. Naime, Bašakšehir je na svim pozicijama jači tim, što u kombinaciji sa domaćinstvom donosi ogromnu prednost. Ovo je jedan od onih mečeva gde će se najviše tipovati na efikasnost, a pošto je raspored snaga takav, Finci koji su trenutno drugi na tabeli domaćeg šampionata najverovatnije će se braniti.

VARDAR – RIGA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Riga je u kvalifikacijama za Ligu šampiona podbacila u dvomeču sa Araratom, koji je prvu utakmicu dobio sa 2:0, da bi ga oni na revanšu savladali sa 3:2. Vardar je sa 2:0 poražen od KuPS-a, a zatim ga je takođe savladao sa 3:2. Dakle, isti sled događaja pratio je obe ekipe, pa se očekuje da ovo bude jedan zaista tvrd, takmičarski meč.

TRNAVA – CSKA 1948, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Nije Trnava naročito funkcionisala na pripremama, ali je ipak na kraju uspela kao uvertiru za ovaj meč da dobije Bešiktaš sa 3:2. Svakako, ovo je odličan rezultat pred meč sa Bugarima koji su u prvom kolu šampionata odigrali nerešeno sa Spartakom iz Varne. Pre toga su dobili pripremni meč sa Železničarem iz Pančeva koga su porazili minimalnim rezultatom.

ŽELEZNIČAR PANČEVO – BRAGA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Braga je pre tri godine dvaput savladala TSC iz Bačke Topole, sa po 3:0 i 4:1, dok je prošle sezone bila ekipa koja je najubedljivije nadigrala srpskog šampiona Crvenu zvezdu, pred svojim navijačima je rutinski slavila sa 2:0. Pred ovakvim rivalom, trener Radomir Koković, mora da igra taktički, odnosno da pokuša da što duže sačuva mrežu Pančevaca, što je svakako pretežak zadatak.

BODE GLIMT – HAM KAM, 19.00

(Fudbal, Norveška 1)

Bode Glimt eventualnom pobedom na ovom meču napada vodeće mesto od Tromsoa, koji uzgred ima i dve odigrane utakmice više, a koga prati i Viking sa samo jednim bodom zaostatka. Ne bi trebalo da im bude teško, s obzirom da je Ham Kam osrednji tim, i da igra u promenljivom ritmu. Bode je dobio poslednja tri meča para, na kojima je bez greške prolazila 3+ igra.

LILESTROM – VIKING, 19.00

(Fudbal, Norveška 1)

Tromso ima 15 mečeva za sobom i 31 bod, Viking ima tri meča manje i bod minusa, dok je Bode treći sa 29 bodova. Ova utakmica je bitna za vodeća mesta na tabeli, tako da že gosti protiv četvrtoplasiranog Lilestroma igrati sa posebnom motivacijom. Istoriju međusobnih parova ne gledamo, budući da je poslednja utakmica ovih klubova odigrana pre dve godine.